Арина Шарапова победила в голосовании фанатов на включение в Зал славы тенниса

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте организации.

"Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования. Это огромная честь – быть кандидатом на включение в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это еще более особенным", – сказала Шарапова.

Второе место заняли американцы Боб и Майк Брайаны. На третьей строчке – канадец Даниэль Нестор.

Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидат должен получить 75% или более голосов жюри. За зрительское голосование кандидаты получают дополнительные проценты. Так, 37-летняя Шарапова получит дополнительные три процентных пункта к общему количеству голосов, братья Брайан – два, а Нестор имеет один дополнительный пункт.

Новые члены Зала славы будут объявлены в конце октября.

Также стало известно, кто заменит Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера-2024.