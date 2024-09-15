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Арина Шарапова победила в голосовании фанатов на включение в Зал славы тенниса

Теннис Фото: Instagram/mariasharapova
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на сайте организации.

"Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования. Это огромная честь – быть кандидатом на включение в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это еще более особенным", – сказала Шарапова.

Второе место заняли американцы Боб и Майк Брайаны. На третьей строчке – канадец Даниэль Нестор.

Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидат должен получить 75% или более голосов жюри. За зрительское голосование кандидаты получают дополнительные проценты. Так, 37-летняя Шарапова получит дополнительные три процентных пункта к общему количеству голосов, братья Брайан – два, а Нестор имеет один дополнительный пункт.

Новые члены Зала славы будут объявлены в конце октября.

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