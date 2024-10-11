Стало известно имя претендента на звание первой ракетки мира

10 октября стало понятно имя претендента на звание первой ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

По данным экспертов, итальянец Янник Синнер останется первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов как минимум до конца года. Такая уверенность обусловлена тем, что его главный соперник Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае. Испанец уже не успеет набрать достаточно очков в оставшихся турнирах, чтобы опередить итальянца.

Теннисистам осталось сыграть:

на "Мастерсе" в Париже;

в Итоговом турнире ATP.

В случае успеха Алькарас, как и третья ракетка мира Александр Зверев, сможет набрать к концу сезона максимум 9210 очков. У Синнера сейчас уже 9730 очков, но к концу сезона может стать 12200.

Жаль, что теннисной интриге уже не быть. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление в Шанхае. Но соперники скоро встретятся в битве за звание "Короля" на выставочном теннисном турнире Six Kings Slam, который пройдет с 16 по 19 октября в городе Эр-Рияд.