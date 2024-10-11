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Стало известно имя претендента на звание первой ракетки мира

Теннис Фото: Х/janniksin
10 октября стало понятно имя претендента на звание первой ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

По данным экспертов, итальянец Янник Синнер останется первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов как минимум до конца года. Такая уверенность обусловлена тем, что его главный соперник Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае. Испанец уже не успеет набрать достаточно очков в оставшихся турнирах, чтобы опередить итальянца.

Теннисистам осталось сыграть:

  • на "Мастерсе" в Париже;
  • в Итоговом турнире ATP.

В случае успеха Алькарас, как и третья ракетка мира Александр Зверев, сможет набрать к концу сезона максимум 9210 очков. У Синнера сейчас уже 9730 очков, но к концу сезона может стать 12200.

Жаль, что теннисной интриге уже не быть. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас завершил выступление в Шанхае. Но соперники скоро встретятся в битве за звание "Короля" на выставочном теннисном турнире Six Kings Slam, который пройдет с 16 по 19 октября в городе Эр-Рияд.

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