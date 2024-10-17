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Бейбит Жукаев на отказе соперника вышел в 1/4 финала турнира АТР 250 в Алматы

Бейбит Жукаев на отказе соперника вышел в 1/4 финала турнира АТР 250 в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Алматы проходит престижный турнир серии АТР 250 Almaty Open. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев проводил матч второго круга против грозного соперника из Чехии Томаша Махача (25 АТР), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соперники провели на корте всего 17 минут. При счете 3:1 в пользу казахстанского теннисиста один из главных фаворитов турнира Махач отказался от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия.

Таким образом, Жукаев вышел в четвертьфинал домашнего турнира, где сыграет с победителем матча Отто Виртанен (Финляндия, 116 АТР) – Карен Хачанов (Россия, 26 АТР). 

"Алматы – мой дом, здесь я живу и тренируюсь. Думаю, поэтому мне не нужно было тратить время для адаптации и акклиматизации, потому что привык к высоте, к здешним условиям. Чувствую себя очень комфортно. Плюс, свои корты придают боевой дух, уверенность. И, конечно же, поддержка родных болельщиков очень сильно мне помогла", – сказал Жукаев на пресс-конференции. 

Ранее были представлены результаты всех матчей, которые прошли 16 октября. 

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