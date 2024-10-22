Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Кореей

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объявил состав сборной Казахстана на матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arena, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи.

В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года.

"Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на нее в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады ее возвращению. В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную", – сказал Щукин.

Ранее Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.