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Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции

Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции Фото: instagram/shevchenkoo_17
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (64-я ракетка мира) не смог пробиться во второй раунд турнира серии АТР 250 во французском городе Мец, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в стартовом круге одиночного разряда Александр уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу (40-я ракетка мира).

Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу представителя Германии.

Таким образом, 34-летний спортсмен одержал свою вторую победу над Шевченко в карьере. В 2023 году Александр уступил Штруффу в квалификации Australian Open (4:6, 4:6).

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