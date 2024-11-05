Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (64-я ракетка мира) не смог пробиться во второй раунд турнира серии АТР 250 во французском городе Мец, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в стартовом круге одиночного разряда Александр уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу (40-я ракетка мира).

Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу представителя Германии.

Таким образом, 34-летний спортсмен одержал свою вторую победу над Шевченко в карьере. В 2023 году Александр уступил Штруффу в квалификации Australian Open (4:6, 4:6).

Ранее Елена Рыбакина тоже проиграла олимпийской чемпионке 2024 года на Итоговом турнире WTA.

