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Казахстанцы провели первые матчи на турнире по настольному теннису в Германии
Фото: pixabay
В Дюссельдорфе (Германия) стартовал международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Düsseldorf II 2024, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, Казахстан на нем представляют Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Анастасия Лаврова, Сарвиноз Миркадирова.
Первыми свои матчи провели Санжар и Дастан.
- Санжар Жубанов – Хаяте Сузуки (Япония) 0:3;
- Дастан Кенжигулов – Александр Валуч (Словакия) 0:3.
Ранее был назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии.
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