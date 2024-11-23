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Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла турнир в Португалии
Фото: Instagram/kulambayevaa
23 ноября казахстанка Жибек Куламбаева в паре с белоруской Юлией Готовко выиграли турнир ITF в Португалии, сообщает Zakon.kz.
Жибек, занимающая 334-е место рейтинга WTA и Юлия, которая на 419-й строчке рейтинга WTA обыграли пару Полина Яценко (407-е место) (Россия) – Ханне Вандевинкель (235-е место) (Бельгия) – 6:3, 1:6, 10:4.
Жибек и Юлия:
- пять раз проиграли геймы на своих подачах;
- ответили четырьмя брейками.
Победа досталась спортсменкам благодаря уверенной игре на супер тай-брейке.
Днями ранее юношеская сборная Казахстана в финальной части Кубка Дэвиса – 2024 заняла пятое место.
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