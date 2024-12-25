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Все о теннисе

"В России мне не давали возможности бесплатно тренироваться": Путинцева рассказала о смене гражданства

Путинцева рассказала о смене гражданства , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:13 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
29-я ракетка мира Юлия Путинцева подробно рассказала, что побудило ее сменить российское спортивное гражданство на казахстанское, сообщает Zakon.kz.

– Ты одна из первых перешла играть за Казахстан.

– Не думаю. Было много причин, не только финансовая сторона. В России я была одним из лидеров и по юниорам, и до 12-14 лет. Всегда выделялась не только характером, но и прекрасной тактичной игрой. В России мне не давали возможности бесплатно тренироваться, папа за корты все время платил сам. Зимой было тяжело: время ограничено, корты стоят дорого, помимо них, должен платить за тренера, за мячи и так далее. За весь процесс. А в Казахстане мне предложили условия, тренировочную базу. Когда впервые приехала, мне вынесли коробку мячей. Приняли так приняли! В Москве коробка мячей была на месяц, а здесь прилетел на неделю – и коробка. Все время мне давали прекрасные тренировочные условия, приходили наставники, помогали, давали спарринги. Конечно, когда тебе создают условия – это лучше, чем когда тебе их не создают.

Плюс в России мне не давали уайлд-кард ни на Кубок Кремля, ни в Санкт-Петербург, ни куда-то еще. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил. А давали тем, кого я обыгрывала. Говорили, что результаты у нее какие-то лучше на чемпионате Европы до 16 лет. Я отвечала, что играю уже до 18, стою в двадцатке. А там девочка выигрывает чемпионат Европы, и ей дают уайлд-кард.

Были такие случаи. В один год, мне было 14 или 15 лет, моим родителям тоже не понравилось. Я выиграла ITF 25, 25, 50, попросили уайлд-кард на Кубок Кремля, и дали его не мне, а другой девочке. Она там вроде выступила в финале US Open, а я выиграла 50-тысячник. Для меня тогда казалось, что это лучше, чем выступить в финале юниорского US Open. Мне не дали уайлд-кард, мы полетели в Казахстан, начали там тренироваться. Поступило предложение, на которое я согласились, – сказала Путинцева на YouTube-канале "Лучший теннисный подкаст".

Ранее Юлия Путинцева ответила, была ли у нее обида на Федерацию тенниса России (ФТР). 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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