Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Юлией Путинцевой

В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (29 WTA) по третьему кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75 WTA) со счетом 6:4, 6:0 и вышла в третий раунд, где сыграет со второй ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Соболенко сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Sabalenka strikes first! 💪@SabalenkaA takes the first set 6-4 over Zarazua and is one set away from the next round! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/3GS6jvmP6A — wta (@WTA) December 31, 2024

Ранее Юлия Путинцева одержала победу во втором раунде турнира в Брисбене.