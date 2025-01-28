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Все о теннисе

Швейцарский бренд выпустили именные часы Новака Джоковича. Их стоимость превышает € 50 тыс.

Hublot выпустили именные часы Новака Джоковича. Их стоимость превышает € 50 тыс., фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 17:47 Фото: Hublot.com
Швейцарский производитель Hublot представил часы Big Bang Unico Novak Djokovic. Стоимость именных часов 24-кратного победителя турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича составляет € 54,9 тыс, сообщает Zakon.kz.

Для создания модели были применены переработанные материалы – 25 ракеток HEAD, а также 17 темно-синих и 15 светло-синих рубашек поло Lacoste, которые Джокович использовал во время сезона 2023 года, по ходу которого выиграл три турнира "Большого шлема". Лимитированная серия состоит из 100 экземпляров. Уникальные часы легче теннисного мяча. 

Фото: Hublot

Новак активно участвовал в процессе разработки дизайна часов. Это не первый случай, когда Hublot использует переработанные материалы в своих коллекциях. Часы Big Bang Unico Novak Djokovic с эластичным ремешком весят всего 49,5 грамма, что является впечатляющим результатом в мире часовой индустрии.

Фото: Hublot

На Australian Open – 2025, который завершился на прошлой неделе, Новак Джокович дошел до полуфинала. Он был вынужден сняться по ходу матча из-за травмы. Позднее он сообщил, что у него разрыв мышцы бедра.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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