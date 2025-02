В Дохе определилась новая соперница Рыбакиной

Часами ранее стало понятно, что за выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 Рыбакина сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и словачкой Ребеккой Шрамковой. Так вот, 15-я ракетка мира российская теннисистка Андреева уступила 46-й ракетке мира из Словакии со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

Sramkova d. Mirra Andreeva 3-6 6-3 7-5 in Doha



Rebecca reaches the Round of 16 of a WTA 1000 for the 2nd time in her career.



She has a knack for playing some of her best tennis against top players.



✅4th top 20 win



Fearless stuff.



