Кошка на теннисном корте перешла дорогу Соболенко

Неожиданно для всех кошка прервала встречу первой ракетки мира с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира WTA-1000. Это произошла при счете 2:2 во втором сете. Александрова подавала, а у первой ракетки мира был брейк-пойнт. Кошка некоторое время побегала по корту и скрылась в подтрибунном помещении.

В итоге встреча закончилась сенсацией. Со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) победила 30-летняя россиянка. Она занимает 26-е место в мировом рейтинге и является седьмой из российских теннисисток. На счету Александровой пять титулов на турнирах WTA.

