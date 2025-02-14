Мировой теннис поддержал Рыбакину после проигрыша экс-первой ракетке мира

Фото: Instagram/wta

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина переживает сложные времена, но получает поддержку от своих коллег по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Мировой теннисный портал The Tennis Letter поддержал ее в соцсетях: "Тяжелое поражение Елены Рыбакиной от Иги Швёнтек в Дохе сегодня. Сейчас для нее нелегкое время. Но ее талант и боевой дух неоспоримы. Грядут лучшие времена. Выше нос, Лена." Tough loss for Elena Rybakina against Iga Swiatek in Doha today.



Not an easy time for her right now.



But her talent & fighting spirit are undeniable.



Better times are coming.



Chin up, Lena. 🇰🇿🩵🇰🇿 pic.twitter.com/JgTnrPhUgx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025 Ранее стало известно, что тренер Рыбакиной по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду казахстанской теннисистки.



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