Мировой теннис поддержал Рыбакину после проигрыша экс-первой ракетке мира
Фото: Instagram/wta
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина переживает сложные времена, но получает поддержку от своих коллег по всему миру, сообщает Zakon.kz.
Мировой теннисный портал The Tennis Letter поддержал ее в соцсетях:
"Тяжелое поражение Елены Рыбакиной от Иги Швёнтек в Дохе сегодня. Сейчас для нее нелегкое время. Но ее талант и боевой дух неоспоримы. Грядут лучшие времена. Выше нос, Лена."
Tough loss for Elena Rybakina against Iga Swiatek in Doha today.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025
Not an easy time for her right now.
But her talent & fighting spirit are undeniable.
Better times are coming.
Chin up, Lena. 🇰🇿🇰🇿 pic.twitter.com/JgTnrPhUgx
Ранее стало известно, что тренер Рыбакиной по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду казахстанской теннисистки.
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