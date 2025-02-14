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Все о теннисе

Мировой теннис поддержал Рыбакину после проигрыша экс-первой ракетке мира

Мировой теннис поддержал Елену Рыбакину после проигрыша экс-первой ракетке мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 03:57 Фото: Instagram/wta
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина переживает сложные времена, но получает поддержку от своих коллег по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Мировой теннисный портал The Tennis Letter поддержал ее в соцсетях:

"Тяжелое поражение Елены Рыбакиной от Иги Швёнтек в Дохе сегодня. Сейчас для нее нелегкое время. Но ее талант и боевой дух неоспоримы. Грядут лучшие времена. Выше нос, Лена."

Ранее стало известно, что тренер Рыбакиной по фитнесу Азуз Шимчич покинул команду казахстанской теннисистки.

Аксинья Титова
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