Драмой завершился матч казахстанской ракетки на турнире во Франции
Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский теннисист Денис Евсеев проиграл в матче 1/16 финала турнира серии Challenger в Тьонвиле (Франция), сообщает Zakon.kz.
Казахстанец в первом круге уступил французу Саше Геймарду со счетом 4:6, 6:2, 4:6.
Всего поединок продолжался 1 час 48 минут. До этого спортсмены на одном поле не встречались.
Ранее мы писали, что казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире во Франции. В первом круге парного разряда Денис Евсеев вместе с представителем Словакии Лукашом Покорны обыграли французский дуэт Саша Геймард Вайенбург / Люка ван Аш со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
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