Новости Западно-Казахстанской области

26 января 2021
12:52 Токаев раскритиковал дороги ЗКО 20
00:57 Снежная глыба упала с крыши многоэтажки на ребенка в Уральске
21 января 2021
21:39 Карантинные меры усилят в ЗКО
15:42 COVID-19: "Қызыл" аймаққа тағы бір өңір келіп қосылдыicon
20 января 2021
15:53 COVID-19-пен күрес: БҚО әкімі шектеу шараларын жыл соңына дейін ұзартуды бұйырды
15:37 Аким ЗКО о борьбе COVID-19: Продлить ограничительные меры до конца года
10:30 Западно-Казахстанская область может попасть в "красную" зону 
19 января 2021
13:47 В Уральске вводятся ограничения на работу госорганов
18 января 2021
11:06 Еліміздің батыс өңірінде сынап бағаны 30 градусқа дейін төмендейді
17 января 2021
12:55 В Усть-Каменогорске мужчина с перцовым баллончиком напал на незнакомца
16 января 2021
15:01 Тело женщины обнаружили в сгоревшем гараже в Уральске 1
8 января 2021
19:45 В ЗКО вернут часть учеников в школы и откроют кинотеатры
5 января 2021
15:12 БҚО-да қаңғыбас аш иттер малға шаптыicon
11:33 БҚО тұрғыны отшашудың кесірінен бетін күйдіріп алды
06:20 Житель ЗКО получил ожог лица от фейерверка
4 января 2021
17:01 Развращал 11-летнюю девочку – подозреваемого содержат в изоляторе ЗКО 12
3 января 2021
16:26 Бойцы Нацгвардии задержали грабителей в Уральске 3
2 января 2021
00:47 Нападение собак на скот в ЗКО попало на видеоicon 1
1 января 2021
22:40 Банковский работник оформил крупный кредит на чужое имя 8
30 декабря 2020
12:51 Побег пьяного судоисполнителя от полицейских попал на видео в Уральскеicon 10
29 декабря 2020
22:38 Уклонист - в Минобороны объяснили, почему призывник выпрыгнул из окнаicon 16
14:49 В Уральске призывник выпрыгнул из окна военкомата 83
28 декабря 2020
16:53 В Уральске собака полгода ждет хозяина на обочине дорогиicon 2
27 декабря 2020
12:49 В ЗКО спасатели помогли гражданину Беларуси
26 декабря 2020
22:09 За хищение 60 млн тенге на семь лет осудили экс-чиновника 4
25 декабря 2020
13:23 Девочке брызнули в лицо перцовкой. Полицейские закрыли дело 11
12:58 Орал тұрғынын дәрігерлер қателесіп, қатерлі ісіктен емдеген
12:40 Жителя Уральска лечили от онкологии, которой у него не было 8
12:30 Доля молодежи NEET в ЗКО самая низкая в стране 1
12:19 В районе ЗКО презентовали энциклопедию о ветеранах ВОВ 1
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