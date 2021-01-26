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© СИ "Zakon.kz"
Новости Западно-Казахстанской области
26 января 2021
12:52
Токаев раскритиковал дороги ЗКО
20
00:57
Снежная глыба упала с крыши многоэтажки на ребенка в Уральске
21 января 2021
21:39
Карантинные меры усилят в ЗКО
15:42
COVID-19: "Қызыл" аймаққа тағы бір өңір келіп қосылды
20 января 2021
15:53
COVID-19-пен күрес: БҚО әкімі шектеу шараларын жыл соңына дейін ұзартуды бұйырды
15:37
Аким ЗКО о борьбе COVID-19: Продлить ограничительные меры до конца года
10:30
Западно-Казахстанская область может попасть в "красную" зону
19 января 2021
13:47
В Уральске вводятся ограничения на работу госорганов
18 января 2021
11:06
Еліміздің батыс өңірінде сынап бағаны 30 градусқа дейін төмендейді
17 января 2021
12:55
В Усть-Каменогорске мужчина с перцовым баллончиком напал на незнакомца
16 января 2021
15:01
Тело женщины обнаружили в сгоревшем гараже в Уральске
1
8 января 2021
19:45
В ЗКО вернут часть учеников в школы и откроют кинотеатры
5 января 2021
15:12
БҚО-да қаңғыбас аш иттер малға шапты
11:33
БҚО тұрғыны отшашудың кесірінен бетін күйдіріп алды
06:20
Житель ЗКО получил ожог лица от фейерверка
4 января 2021
17:01
Развращал 11-летнюю девочку – подозреваемого содержат в изоляторе ЗКО
12
3 января 2021
16:26
Бойцы Нацгвардии задержали грабителей в Уральске
3
2 января 2021
00:47
Нападение собак на скот в ЗКО попало на видео
1
1 января 2021
22:40
Банковский работник оформил крупный кредит на чужое имя
8
30 декабря 2020
12:51
Побег пьяного судоисполнителя от полицейских попал на видео в Уральске
10
29 декабря 2020
22:38
Уклонист - в Минобороны объяснили, почему призывник выпрыгнул из окна
16
14:49
В Уральске призывник выпрыгнул из окна военкомата
83
28 декабря 2020
16:53
В Уральске собака полгода ждет хозяина на обочине дороги
2
27 декабря 2020
12:49
В ЗКО спасатели помогли гражданину Беларуси
26 декабря 2020
22:09
За хищение 60 млн тенге на семь лет осудили экс-чиновника
4
25 декабря 2020
13:23
Девочке брызнули в лицо перцовкой. Полицейские закрыли дело
11
12:58
Орал тұрғынын дәрігерлер қателесіп, қатерлі ісіктен емдеген
12:40
Жителя Уральска лечили от онкологии, которой у него не было
8
12:30
Доля молодежи NEET в ЗКО самая низкая в стране
1
12:19
В районе ЗКО презентовали энциклопедию о ветеранах ВОВ
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