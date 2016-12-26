Новогодние советы: как выбрать живую или искусственную елку?

Для начала нужно определиться с главным принципиальным вопросом: искусственная или настоящая?

Приближается Новый год - волшебный праздник, до него осталось совсем немного и хочется, чтобы праздник прошел на отлично. Не последнюю роль в этом играет главный новогодний символ — елка. Как выбрать елку и сохранить ее, чтобы она радовала Вас до Старого Нового года?





Какую елку выбрать – живую или искусственную?

Для начала нужно определиться с главным принципиальным вопросом: искусственная или настоящая?

Выбор искусственных елок сейчас очень велик, они достаточно натурально повторяют цвет и форму настоящих иголочек, но – увы… нет ни аромата, ни сказочного таинства, ни волшебной новогодней интриги. Но есть и неоспоримые плюсы: искусственная елка зачастую дешевле настоящей, покупается один раз в несколько лет, не осыпается. Немаловажно при этом, что мы бережем природу и не вырубаем лес!

Натуральная же елка – это волшебный хвойный аромат и ощущение новогодней сказки.





Как выбрать натуральную елку

Вы решили выбрать традиционную живую елку? Для того, чтобы она простояла до Старого Нового года, нужно в первую очередь правильно выбрать елку.





Покупка елки

И опять мы перед выбором: что именно выбрать — сосну или елочку?

Сосна имеет более длинные иголочки и поэтому кажется более пушистой и раскидистой. Елка, как правило, менее пушиста, кажется более прозрачной, да и места в комнате занимает меньше.





На какие качественные характеристики следует обратить внимание при выборе лесной красавицы?

Важно, чтобы дерево было свежесрубленное, тогда елка простоит долго.

Чтобы определить свежесть елки, попробуйте сломать нижнюю ветку. Если она легко ломается, значит, дерево сухое, срублено давно. Если веточка не ломается, а гнётся, значит, дерево срублено недавно и простоит долго. Обратите внимание также и на цвет среза ствола: если каемка среза потемнела, значит, елка простоит недолго.

Качество елки можно определить и по толщине ствола. Если у полутораметрового дерева диаметр ствола составляет 5-6 см, то это говорит о том, что деревце крепкое, набралось жизненных сил и долго простоит в вашем доме.

Самый простой способ определения качества елки – возьмите несколько иголочек и разотрите их между пальцами. Если вы почувствовали легкий еловый аромат, а на руках осталась маслянистость, то елочка хороша, можно брать.





Если мы планируем поставить новогоднюю елку в угол или у стены, то допускается некая неправильность формы, асcиметричность. Если елка будет стоять по центру комнаты – то желательно, чтобы у неё была симметричная пушистость.





Как доставить елку домой

Итак, елочку мы выбрали. Теперь важно аккуратно доставить её домой, не повредив при транспортировке. Для этого ветви надо слегка прижать к стволу, связать и обернуть мешковиной. Опустить вниз макушкой, и аккуратно загрузить в транспорт.





Как сохранить елку надолго?

Какие меры необходимо предпринять, чтобы елка простояла в нашей квартире как можно дольше?

Елку перед установкой нужно подготовить таким образом: ствол дерева очистить от коры на 8 – 10 см и слегка расщепить. Поставить деревце в специально подготовленное ведерко с водой, которая будет покрывать ствол выше срезанной коры. При необходимости доливать воду, чтобы уровень воды не опускался ниже среза коры.





Нежелательно размещать елку возле батареи или обогревателя. Елка в этом случае быстро пересохнет и станет осыпаться. Если такого соседства не избежать, то поставьте рядом с батареей широкую емкость с водой. Это позволит несколько увлажнить воздух.

Не перегружайте елочку украшениями и нарядами, особенно тяжелыми.

Чтобы сохранить свежесть и аромат пушистой красавицы, добавьте в воду одно из этих средств:





1 чайную ложку любого удобрения (для комнатных цветов или огородного);

1 чайную ложку сахара, щепотку соли и таблетку аспирина;

или 1 чайную ложку обычного глицерина, который можно приобрести в аптеке.

Любое из этих средств поможет сохранить Вашей лесной красавице свежесть и аромат до самого Старого Нового года!





Как выбрать искусственную елку

Если же Ваш выбор пал на искусственную ель, то важно, чтобы она была не только красива, но и безопасна.





Какие бывают искусственные елки

Как выбрать искусственную елку. Обилие искусственных елок в витринах магазинов, их красота, цвет, размер и ассортимент просто поражает! Есть елочки с напылением, имитирующим снег на ветках, и с пушистой разноцветной «хвоей», со светодиодными волокнами и с радужным свечением. Качество такой елочки определить очень сложно!





Надо отметить, что диапазон цен так же велик, как и ассортимент изделий.





Состав искусственных елок

Стоимость елки зависит не только от визуальной привлекательности изделия, но и от химического состава и качественных показателей. Самые дорогие и качественные елки производятся в Европе. А вот самыми дешевыми являются ели, произведенные в Китае. Они, к сожалению, легко воспламеняются от простых электрических гирлянд, химический состав таких изделий – не известен.





Сертификат для елочки

В отличие от китайских, российские и европейские производители обязательно сопровождают свой товар сертификатом соответствия. В нём указаны все качественные характеристики изделия, его химический состав. Елка должна быть сделана из огнеустойчивых и нетоксичных материалов. Поэтому наличие сертификата – Ваша гарантия качества и безопасности елочки!





Какую выбрать подставку для елки?

Очень важно, из какого материала сделана подставка для елки. Металлическая подставка дороже, но устойчивей. Пластиковая — дешевле, но может сломаться под тяжестью елки, украшенной игрушками.

Какую бы елку: искусственную или натуральную вы ни выбрали, важно, чтобы она принесла в ваш дом только радость, праздник, тепло и свет!!!





И наконец, советы о том как правильно наряжать елку:



Итак, первое. Выбирая лесную красавицу на Новый год, обязательно сопоставьте ее размеры с площадью помещения. Кроме того, определяя для нее место, учтите, что дерево не рекомендуется устанавливать вблизи отопительных приборов и батарей. Во избежание воспламенения елки следует отказаться от использования свечей для украшения и бенгальских огней.

Второе. Всегда начинайте украшать новогоднее дерево с гирлянды, конечно же, предварительно убедившись в ее исправности. Используйте только проверенные гирлянды заводского изготовления.

Третье. Украшайте елку крупными и нарядными игрушками, экспериментируя с оттенками, комбинируя их. Самые эффектные игрушки лучше повесить вблизи лампочек гирлянды для создания волшебного эффекта свечения при выключенном свете.

Четвертое. Если вы решили использовать и мелкие игрушки для украшения, то подвешивать их лучше всего на длинных нитях или же на цветных канцелярских скрепках, как удобно. Достаточно оригинально смотрятся мелкие игрушки, для крепления которых использованы цветные атласные ленты.

Пятое. Верхушка дерева традиционно украшается звездой или шпилем. Интересно и необычно будет выглядеть на верхушке дерева большой бант.

Шестое. Дождик, бусы и мишуру на дереве располагают по вертикали вокруг ствола. Нестандартным решением может стать использование специального аэрозоля для покрытия ветвей елочки и игрушек.

И, напоследок. Если в семье есть дети, то украшать елку лучше начать заранее. Вместе с малышами можно изготовить самодельные игрушки, а также использовать грецкие орехи, покрытые тем же золотым аэрозолем, бантики, фигурки из соленого теста и фольги. А деткам постарше можно предложить сделать пенопластовый снегопад, для которого понадобится нанизать шарики пенопласта на нитку и прикрепить к потолку.

И немного о требованиях пожарной безопасности при установке и проведения новогодней елки в общественных местах: Прежде всего, елка должна быть установлена на прочной, надежной основе. Не следует устанавливать елку в проходах или около выходов. Расстояние от елки до стен и потолка должна быть не менее полуметра. Помещение должно иметь два эвакуационных выхода непосредственно наружу или на лестничные клетки, а также обеспечено первичными средствами пожаротушения. При украшении нельзя применять игрушки из легковоспламеняющихся веществ – целлулоида, ваты, марли, бумаги. Гирлянды необходимо использовать только заводского изготовления. Оформление иллюминации ёлки должно производиться опытным электромонтером. Иллюминацию ёлок следует производить через понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 В. Она должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением правил устройства электроустановок. Запрещается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней, хлопушек и пиротехники, которые могут вызвать огонь. Количество присутствующих берется из расчета 0,75 квадратных метров на одного человека. Большое количество людей сверх установленной нормы запрещено, это опасно. Весь задействованный на елке персонал обязательно должен пройти противопожарный инструктаж (им необходимо знать требования пожарной безопасности во время проведения новогодних торжеств, порядок вызова пожарной охраны на случай возникновения пожара). После окончания утренников и вечеров необходимо проверять помещения.

Источник: "Домашняя энциклопедия" Фото: ulyanovskaya-oblast.doski.ru











