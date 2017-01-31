Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 17) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Настоящие Правила применяются к персоналу, связанному с эксплуатацией, ремонтом, монтажом, наладкой и испытаниями электроустановок действующих и реконструируемых электростанций, электрических и тепловых сетей Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Работы в электроустановках по условиям обеспечения электробезопасности к их первичным цепям делятся на четыре категории:

1) со снятием напряжения (с наведенным и без наведенного напряжения);

2) без снятия напряжения с применением электрозащитных средств;

3) без снятия напряжения на потенциале токоведущей части;

4) вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Электробезопасность работающих в категории со снятием напряжения обеспечивается отключением электроустановки, установкой защитных заземлений со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на токоведущих частях на рабочем месте, ограждением рабочего места.

При наведенном напряжении на токоведущих частях электробезопасность обеспечивается мерами предусмотренных в пунктах 332-346 настоящих Правил.

Электробезопасность работающих в категории без снятия напряжения с применением электрозащитных средств обеспечивается изоляцией работающих от токоведущих частей, находящихся под напряжением, с помощью основных и дополнительных защитных средств.

Электробезопасность работающих в категории без снятия напряжения на потенциале токоведущей части обеспечивается тем, что работающий, применяя специальный комплект одежды и специальные приспособления, изолируется от заземленных токоведущих частей и конструкций на расстояния, указанные в таблице 1 приложения 4 к настоящим Правилам.

Электробезопасность работающих в категории вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением обеспечивается тем, что в зоне работы токоведущие части или ограждены стационарными защитными ограждениями, или расположены на безопасном расстоянии.

К организационным мероприятиям по безопасности работ относятся:

1) выдача наряда или распоряжения на производство работ;

2) выдача согласия на допуск;

3) допуск на рабочее место;

4) надзор при выполнении работ;

5) перевод на другое рабочее место;

6) оформление перерывов в работе, окончания работы.

Уполномоченными лицами за безопасное проведение работ являются:

1) лицо выдающий наряд, распоряжение;

2) руководитель работ;

3) лицо, дающее согласие на допуск;

4) допускающий;

5) производитель работ;

6) наблюдающий;

7) член бригады.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.