"Козырный" Президент Америки: 30 фактов, которые нужно знать о Дональде Трампе

Я буду величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом - сказал мультимиллиардер.

Дональд Трамп станет 45 Президентом США. Сегодня состоится его инаугурация. Когда было объявлено о его победе в выборах. Он по обещал в кратчайшие сроки возродить «умершую американскую мечту».





Ниже мы публикуем подборку малоизвестных фактов о Дональде Трампе, которые раскроют некоторые секреты этой одиозной личности.





- Трамп закончил военную академию в звании курсантного капитана

Трамп отличался несносным поведением в школе. В результате в 13-летнем возрасте родители отправили его в Нью-Йоркскую Военную Академию. Отец мальчика решил, что это единственное место, где сыну помогут направить энергию в нужное русло. По словам самого Трампа, именно в академии он научился выживать в условиях жёсткой конкуренции.





- Трампу досталась «козырная» фамилия

Фамилия Трамп с английского переводится как «козырь». Бизнесмен невероятно гордится своим именем и считает, что оно приносит ему удачу. Свою фамилию он превратил в успешный бренд, под которым выпускаются аксессуары, парфюмерия, минеральная вода, водка и т. п.





- В 2015 году журнал Forbes оценил состояние Доналда Трампа в 4,1 млрд долларов и присудил ему 139 место среди самых богатых людей на планете. Ранее пресс-служба кандидата озвучивала цифру в 10 миллиардов долларов, что обеспечило бы Трампу 19 место в знаменитом рейтинге. В СМИ начали поговаривать о сознательном преувеличении Трампом своих доходов.





- Согласно налоговой декларации, поданной в 2015 году, Трамп является президентом или членом правления 515 компаний; еще 300 разных фондов приносят ему доход в виде инвестиций или дивидендов.





- Основные сферы бизнеса Дональда Трампа – недвижимость и СМИ.





- На выборах 2016 кандидат решил себя позиционировать себя как представитель бизнеса, а не политики. "Я не политик, слава Богу. Политики только болтают, а не действуют. Мне всю жизнь приходилось иметь с ними дело", - комментирует кандидат.





- Трамп написал 15 книг о бизнесе, среди которых "Дональд Трамп, Тони Шварц. Искусство заключать сделки" (2010), "Выживание на вершине" (1990), "Искусство выживания" (1991), "Искусство возвращения" (1997), "Америка, которую мы заслуживаем" (2000) и "Трамп никогда не сдается. Или как я превратил мои самые большие проблемы в успех".





- В феврале 2016 года мультимиллиардера номинировали на Нобелевскую премию мира.





- В Лос-Анджелесе премия Дональда Трампа, учрежденная Ронной Ми Бренд, вручается людям, которые внесли свой вклад в мировое развитие, сохранение недвижимости и развитие города.





- В случае победы на выборах Трамп пообещал пост вице-президента телеведущей Опре Уинфри.





- Республиканец дважды был номинирован на премию "Эмми" за роль самого себя в художественных фильмах и сериалах, таких как "Няня", "Дни нашей жизни", "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Шалопаи", "Принц из Берерли-Хилз".





- Участие в телесериале "Кандидат" принесло Трампу звезду на Голливудской аллее славы.





- Трамп и NBC совместно владеют компанией Miss Universe Organization, которая проводит конкурсы красоты "Мисс Вселенная", "Мисс США" и Miss Teen USA.





- Магнат не скрывает своего желания выгнать из США нелегальных мигрантов и построить на границе с Мексикой стену стоимостью 8 миллиардов долларов за счет самих мексиканцев.





- Во избежание критики в свой адрес, Трамп купил 3 153 домена, которые могут нарушать интересы продуктов компании миллиардера и его лично.





- В отличие от многих американских политиков, кандидат открыто называет президента России Владимира Путина более сильным лидером, чем Обама , и выражает готовность наладить с ним сотрудничество.





- Трамп является ярым критиком Обамы. Трамп, являясь членом Республиканской партии, неоднократно в резких формах советовал Бараку Обаме покинуть пост президента США. Миллиардер даже пытался оспорить факт рождения Обамы на американской территории. Поднялась такая шумиха, что Белому дому пришлось обнародовать для СМИ свидетельство о рождении главы государства. В октябре 2014 года Трампа возмутило решение американского президента не запрещать въезд в США лицам, прибывающим из зоны заражения вирусом Эболы. Бизнесмен назвал Обаму некомпетентным психически больным человеком. «Я начинаю думать, что президент не совсем психически здоров. Почему он не запретил перелёты? Псих!» — написал бизнесмен в своём Twitter.





- Основа электората Дональда Трампа – люди без высшего образования.





- Первый пункт предвыборной программы республиканца – реформа производственных отношений с Китаем с целью сохранения рабочих мест для американцев.





- Больше 10 лет (с 1989 года) Дональд Трамп боролся за спасение личного состояния после банкротства бизнеса.





- Траты Дональда на президентскую кампанию составляют 2 миллиона долларов в неделю.





- Девиз президентской кампании Трампа – "Сделаем Америку снова великой!".





- Издание "Голос Америки" называет Трампа "Жириновским американской политики" за популизм и одиозные высказывания.





- Дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон по телеканалу Fox News посмотрело 24 миллиона зрителей , что стало рекордом за 20-летнее существование канала.





- Трамп стал самым богатым кандидатом в президенты США в истории этой страны.





- 23 марта кандидат призвал лидеров европейских держав пытать пойманных террористов, чтобы они быстрее во всем сознались. По его мнению, самый эффективный метод вырвать признание - пытка удушение водой.





- По состоянию на 24 марта Трамп лидирует среди республиканцев во всех штатах Америки кроме Огайо, где первое место занял губернатор Джон Кейсик.





- "Есть очень много способов сделать себе карьеру, но самый лучший способ – это родиться в нужном месте и в нужной семье!" . Эта цитата принадлежит Дональду Трампу – сыну строительного магната.





- Трамп был женат трижды, у него пять детей

Первой женой стала чехословацкая лыжница и модель Ивана Зельничек. Узнав, что муж ей изменяет, она подала на развод, запросив у бывшего супруга 25 миллионов долларов. После развода Трамп дважды женился, каждый раз заключая подробный брачный контракт.





- Трампу приходится регулярно опровергать слухи о том, что он носит парик

Чтобы скрыть лысину, Дональд Трамп зачёсывает волосы с затылка на лоб. Трамп не раз заявлял, что гордится своей причёской. «Я думаю, что внешний вид очень важен. А мой имидж ― это мои волосы. Я думаю, что у меня самые знаменитые волосы в Америке», ― как-то сказал Трамп. Миллиардер моет их недорогими шампунями и принципиально не пользуется феном.





Подготовлено по материалам интернет изданий.