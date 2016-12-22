Еще одна няша-волейболистка из Казахстана

24-летняя спортсменка из Костаная Регина Гафарова защищает честь волейбольного клуба родного города. ВК «Костанай» выступает в высшей лиге чемпионата Казахстана и занимает промежуточное второе место. Недавно Регина была отмечена, как лучший игрок тура, сообщает Недавно Регина была отмечена, как лучший игрок тура, сообщает Zakon.kz









По словам спортсменки, волейбол - это очень красивый, женственный, эмоциональный вид спорта.





«Как можно не любить играть волейбол? Ведь это самая командная, любимая всеми игра. Когда впервые пришла в спортивную секцию по волейболу, то сразу поняла что это мое, и я тут надолго. Так и получилось. Тренировки, затем переход в спортивную школу, поступление в специализированный университет, спортивная карьера в профессиональном клубе. Даже не знаю, какой была бы моя жизнь без спорта, наверное, не такой интересной.









Мой первый тренер Байтенов Ануарбек Алимбекович, научил меня правильно играть волейбол, обучил азам техники игры,И самое главное привил любовь к спорту. А уже дальше в других клубах, за которые я выступала, совершенствовала свое мастерство.









Несколько раз меня звали в модельное агентство, фотографы останавливали на улице, предлагали поработать в их студии. Но я отказалась, все-таки я спортсменка, а не модель и для меня важно стать профессионалом своего дела.









Спорт не вечен, конечно, хотелось бы остаться в нем, но уже в другой роли. Попробовать себя на тренерском поприще, тем более образование у меня соответствующее. Для меня важна моя семья. Через десять лет вижу себя любящей женой и заботливой мамой», - рассказала Регина.









Фото из личного архива







