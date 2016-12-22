Защитник «Сибири» дважды подрался в матче КХЛ

Защитник "Сибири" Виталий Меньшиков дважды подрался в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо", сообщает сообщает Zakon.kz





В начале матча Меньшиков вступил в драку с Александром Матерухиным, заступившись за Сергея Шумакова. Во втором случае форвард Роб Клинкхаммер опасно атаковал другого лидера "Сибири" – Максима Шалунова. Опытный канадец на всякий случай вошел с Меньшиковым в клинч, и тот вынужден был завалить нападающего минчан на лед









"Не стал бы говорить, что решение вступиться за партнеров было спонтанным. Скорее его можно характеризовать, как наработанные рефлексы. Это своеобразная схема реагирования на то, когда против кого-то из твоих партнеров, тем более лидеров, играют исключительно и целенаправленно грубо", - цитирует Меньшикова sport-express.ru.







