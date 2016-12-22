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В Москве умер внук Иосифа Сталина

22 декабря 2016, 18:57

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.


В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи.

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он — святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Фото: РИА Новости. Владимир Федоренко.

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