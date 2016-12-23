Сегодня день рождения отмечает Олимпийская чемпионка Ольга Шишигина
23 декабря 2016, 10:26
Ольга Васильевна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Ольга Шишигина родилась в 1968 году в Алма-Ате. Окончила Казахский институт физической культуры; Казахскую академию туризма и спорта (2002); Казахстанскую школу тележурналистики (2002), сообщает reactor.inform.kz.
Трудовой стаж: инструктор по спорту пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (с 1994 года); ведущая программы «Мир спорта», Агентство «Хабар» (с 2002 года); заведующая кафедрой легкой атлетики Казахской государственной Академии туризма и спорта; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016).
Достижения
Многократная чемпионка Казахстана в беге на дистанцию 100 и 200 м с барьерами; победительница чемпионата СССР среди юниоров по легкой атлетике (1985); серебряный призер летнего (Гетеборг) и зимнего (Барселона) чемпионатов мира 1995 года; чемпионка мира 1999 года в закрытом помещении (Маэбаши, Япония); бронзовый призер летнего чемпионата мира 2001 года; победительница XII и XIII Азиатских игр (Хиросима, 1994; Бангкок, 1998); чемпионка Азии 1998 года; чемпионка Центральной Азии 1995 и 1999 годов в беге на 100 м с барьерами, 1999 года в гладком беге на 100 м; победительница и призер различных международных соревнований; многократная чемпионка Казахстана; чемпионка XXVII Олимпийских игр в Сиднее 2000 года в беге на 100 м с барьерами (12,65 секунды).
Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта РК по легкой атлетике, олимпийская чемпионка.
Награды
Орден «Барыс» I степени
Орден «Құрмет»
Орден «Достық» ІІ степени (2005 г.)
Государственная молодёжная премия «Дарын» (2000 г.).
Олимпийские Игры - Сидней 2000. Бег на 100 м. - женщины. Финал.
Визитная карточка Олимпийской чемпионки
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