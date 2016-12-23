«ВКонтакте» попал в «черный список» США

В черный список США попала широко известная социальная сеть «ВКонтакте», сообщает belnovosti.by





В пояснительной записке отмечается, что данный сайт относиться к тем интернет-ресурсам, которые, в нарушение авторского права, продолжают распространять материалы, защищенные правовыми актами.





Кроме «ВКонтакте», в черный список попало множество других порталов, включая и популярные торрент-трекеры.





Отрадно, но американские специалисты заметили и некую положительную динамику в борьбе с интеллектуальным пиратством на территории России. В частности, не осталось не замеченными экспертами недавно заключенные руководством социальной сети с правообладателями соответствующих лицензионных соглашений.



