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«ВКонтакте» попал в «черный список» США

23 декабря 2016, 14:07

Поводом внесения стало интеллектуальное пиратство.


В черный список США попала широко известная социальная сеть «ВКонтакте», сообщает belnovosti.by.

В пояснительной записке отмечается, что данный сайт относиться к тем интернет-ресурсам, которые, в нарушение авторского права, продолжают распространять материалы, защищенные правовыми актами.

Кроме «ВКонтакте», в черный список попало множество других порталов, включая и популярные торрент-трекеры.

Отрадно, но американские специалисты заметили и некую положительную динамику в борьбе с интеллектуальным пиратством на территории России. В частности, не осталось не замеченными экспертами недавно заключенные руководством социальной сети с правообладателями соответствующих лицензионных соглашений.

Фото: www.belnovosti.by

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