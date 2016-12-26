Названы города Казахстана с самым дешёвым жильём

Опубликован рейтинг городов РК с самым недорогим жильём в 2016 году. Из десяти населённых пунктов, по которым регулярно отслеживается индекс цен, в пятёрку самых дешёвых вошли областные центры, недвижимость в которых стоит менее 200 тысяч тенге за квадратный метр , пишет " , пишет " Крыша ".





На пятом месте расположился Уральск. Здесь средняя цена предложений в декабре составила 183 тысячи тенге за 1 кв. м. К такому показателю рынок пришёл после 21%-го снижения цен за 12 месяцев. В январе 2016 года единица площади стоила в среднем 232 400 тенге, на 49 тысяч тенге больше, чем сейчас.





Четвёртую позицию занимает Усть-Каменогорск, где индекс цен в декабре снизился до 177 тысяч тенге за квадрат. Год назад административный центр в ВКО находился на пятой строчке рейтинга. Квадратный метр в январе стоил почти на 26 % дороже, 238 675 тенге за единицу площади (—61 942 тенге).





Петропавловску присуждается третье место. Стоимость жилья равняется 173 тысячам тенге за 1 кв. м. Интересно, что ранее этот населённый пункт был самым дешёвым. По сравнению с январём цены снизились на 23 %, или 53 тысячи тенге.





На второй строчке — Тараз. Индекс «Крыши» в декабре соответствовал 161.1 тысячи тенге за квадрат. К этой цене рынок пришёл, преодолев более чем 30%-е снижение. Единица площади подешевела к концу года на 71 тысячу тенге (с 232.4 тыс. за 1 кв. м в январе).





Лидером рейтинга стал Актобе, где индекс цен предложений равен 161 тысяче тенге. Следует отметить, что ранее город занимал третье место. Однако в результате 32%-го обвала рынка (стоимость жилплощади просела на 77 тыс. тенге), административный центр Актюбинской области потерял свои позиции.





Алина Буравцева.



