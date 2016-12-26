Казахстанских туристов будут экстренно вывозить из-за рубежа за счет туроператоров

В 2017 году в Казахстане заработает система гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





В ноябре этого года был определен и назначен фонд, ответственный за экстренный вывоз казахстанцев, оказавшихся в сложном положении за рубежом по вине туроператора. Сегодня представители МИР РК и фонда «Туристик Камкор» заявляют: зарегистрированные в их системе туристы будут без промедления возвращены на родину в случае необходимости.





По словам советника министра по вопросам туризма Кайрата Садвакасова, система гарантирования прав казахстанцев внедрялась в законодательную базу страны в три этапа.





«В 2013 году был проведен 1-ый этап по совершенствованию выездного туризма, основные причины на тот момент – чартерные компании, услугами которых пользовались наши компании. В основном это были зарубежные компании, которые, к сожалению, неответственно относились к своим обязанностям. Тогда были внесены изменения в закон, согласно которому чартерные рейсы могли совершать только казахстанские авиакомпании, - продолжил советник министра. - В этом году была введена система гарантирования прав граждан, внедрен особый фонд, за счет средств которого будут экстренно вывозиться наши граждане».





Третий этап – будущее совершенствование гражданско-правовой ответственности и самой системы.





«Если на данном этапе система предусматривает только экстренный вывоз, то в дальнейшем при накоплении достаточной суммы в фонде будут предусмотрены дополнительные меры поддержки граждан, - рассказал он. - Возможно компенсации, возможно, не только покрытие экстренного вывоза, но и полного отдыха, то есть оплаты и проживания и других услуг, которые не были оператором добросовестно оказаны».





При этом, стоит отметить, туристы, выезжающие за границу самостоятельно, отвечают за благополучие своего отпуска сами.





Автор Татьяна Ковалева, Астана