Казахстанцам преподнесли подарок: новогодний хит «Жаңа жыл»

Известный казахскоязычный шоумен Вадим Фишер и казахстанская певица - обладательница великолепного голоса Диана Шарапова специально к 2017 году выпустили новогодний хит «Жаңа жыл», сообщает сообщает Zakon.kz





Вадим признался, что реализовал свою мечту, а Диана вот уже несколько лет каждое значимое событие или праздник старается отметить по-особому – выпуском новой песни и/или клипа. Прошлый год запомнился ее дуэтом с Сергеем Зверевым и хитом «Новогодний бал». Наступающий 2017 год не исключение. На этот раз, в тандеме с Шараповой поет один из ярчайших телеведущих Казахстана, популярный шоумен Вадим Фишер, которому и пришла в голову идея создать новогодний трек на казахском языке в стиле funk.









Как рассказали авторы, идея записать дуэт пришла к ним во время совместных мастер-классов по вокалу. «Вадим очень талантливый. 10 лет назад он один из первых русскоязычных шоуменов выучил казахский язык. С прошлого года он вынашивал идею записать песню. Я лично давала ему мастер-классы по вокалу и во время совместной работы у нас родилась идея записать песню дуэтом», – делится Диана Шарапова.





«Вести программу или концерт для меня проще простого. Я очень рад, что в конце 2016 года реализовал свою мечту записать музыкальный трек. Уверен, что песня понравится казахстанцам, ведь в ней прописаны самые теплые и добрые пожелания каждому гражданину нашей страны», – подытожил Вадим Фишер.

«Поздравляем казахстанцев с наступающим Новым годом! Желаем здоровья родным и близким, достатка в семье и всем нам мирного неба над головой! Приятного прослушивания», - обратились к казахстанцам артисты.





О планах на Новый 2017 год и дальнейших совместных проектах артисты пока не рассказывают, дабы не сглазить… Пожелаем им удачи!







