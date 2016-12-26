Программа Жилстройсбербанка «Свой дом» будет реализовываться за счет фондирования акиматов и АО «Байтерек девелопмент»

Сегодня Советом директоров был рассмотрен план развития Жилстройсбербанка на 2014-2018 годы и утвержден бюджет на 2017 год.

Для обеспечения вкладчиков Жилстройсбербанка доступным жильем программа «Свой дом» предусматривает фондирование местных исполнительных органов и АО «Байтерек девелопмент». Возводить дома они будут за счет выпуска и продажи ценных бумаг, которые приобретет ЖССБК.





Сегодня на заседании Совета директоров Жилстройсбербанка (дочерняя организация Холдинга) под председательством главы Совета, Председателем Правления «АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболата Досаева было определено минимальное значение ставки вознаграждения по ценным бумагам.





Напомним, программа «Свой дом» стартовала в начале 2016 года. Это собственная антикризисная программа Жилстройсбербанка. Она рассчитана до 2022 года и не предусматривает средств из государственного бюджета.





Программа состоит из трех направлений: взаимодействие с местными исполнительными органами, государственно-частное партнерство и сотрудничество с банками второго уровня. На сегодняшний день средняя стоимость 1 кв. м в рамках программы составляет 180 тыс. тенге. Первыми регионами, подключившимися к ней, стали Кызылординская и Южно-Казахстанская область, города Астана и Алматы.





Также сегодня Советом директоров был рассмотрен план развития Жилстройсбербанка на 2014-2018 годы и утвержден бюджет на 2017 год.



