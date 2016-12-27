Молодёжная сборная завоевала «золото» на турнире Агаларова
27 декабря 2016, 16:15
Золотую медаль в весовой категории до 56 килограммов для нашей страны завоевал Алибек Жаркынбек.
В Баку завершился международный турнир класса «А» по боксу среди молодёжи памяти азербайджанского боксёра Аббаса Агаларова. В нём приняли участие более 160 спортсменов 17-18 лет из 18 стран мира, в том числе Азербайджана, Ирана, России, Грузии, Израиля.
Золотую медаль в весовой категории до 56 килограммов для нашей страны завоевал Алибек Жаркынбек. Серебро – у Евгения Павлова (52 кг), Талгата Шайкена (60 кг), Эльдияра Камчибекова (81 кг) и Дамира Тойбая (+91 кг). Команда Казахстана под руководством старшего тренера Галымбека Кенжебаева заняла второе после Азербайджана общекомандное место.
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