Молодёжная сборная завоевала «золото» на турнире Агаларова

Золотую медаль в весовой категории до 56 килограммов для нашей страны завоевал Алибек Жаркынбек.

В Баку завершился международный турнир класса «А» по боксу среди молодёжи памяти азербайджанского боксёра Аббаса Агаларова. В нём приняли участие более 160 спортсменов 17-18 лет из 18 стран мира, в том числе Азербайджана, Ирана, России, Грузии, Израиля.





Золотую медаль в весовой категории до 56 килограммов для нашей страны завоевал Алибек Жаркынбек. Серебро – у Евгения Павлова (52 кг), Талгата Шайкена (60 кг), Эльдияра Камчибекова (81 кг) и Дамира Тойбая (+91 кг). Команда Казахстана под руководством старшего тренера Галымбека Кенжебаева заняла второе после Азербайджана общекомандное место.