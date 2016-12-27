Нижат Рахимов: В Казахстане школа тяжелой атлетики значительно сильнее, чем в Азербайджане

На Олимпиаде в Рио самое большое количество медалей Казахстану принесла сборная страны по тяжелой атлетике.

Одним из триумфаторов бразильских Олимпийских Игр стал Нижат Рахимов, который сразу же после победного толчка штанги станцевал горячую лезгинку.

Специально для республиканского интернет-портала Sports.kz казахстанский тяжелоатлет, чемпион Мира 2015 года и олимпийский чемпион 2016-го, победитель юношеских Олимпийских Игр 2010 года, подвел итоги уходящего года.





— Нижат, каким стал 2016 год для Вас?

— Самое яркое события заканчивающегося года — безусловно, Олимпийские Игры. В этом году ставил себе цель стать чемпионом Мира, победить на Олимпиаде, и у меня все получилось. Поэтому год могу назвать успешным.





— Расскажите всем еще раз о своей победе на Олимпиаде в Рио. Как это случилось, за счет чего удалось поставить мировой рекорд?

— Выступил хорошо, благодаря тренировкам, — я работал на этот результат много лет. Однако я победил, потому что мне помог Аллах.





— После Олимпиады Ваш отец сказал, что три года не видел сына. Почему так произошло?

— Режим есть режим. Если нужно выключить телефон — выключаешь, если надо провести всю ночь в зале — проводишь. Во время подготовки к Олимпиаде в жизни спортсмена нет ничего, кроме тренировок.





— Где и как тренируетесь? Кто Ваш наставник?

— Тренируюсь, в основном, на сборах с национальной командой Казахстана — чаще всего в Алматы, Талдыкоргане. Мои тренеры — Виктор Геннадьевич Ни и Энвер Туркелери.





— Как и когда начали заниматься штангой? В других видах спорта не пробовали свои силы?

— Мой отец тоже был штангистом, впервые привел меня в зал, когда мне было 3 года. С 8 до 10 лет занимался борьбой, в 10 лет уже серьезно начал заниматься штангой.





— Не жалеете о своем уходе из азербайджанской сборной? Обращались ли к Вам после (или до) Олимпиады из Азербайджана с предложениями вернуться?

— Обращались и до, и после Олимпийских Игр — звонили, приглашали, обещали мне самые лучшие условия. Даже после чемпионата Мира начали названивать. Но я никогда не вернусь туда, что бы мне там не предложили. Совершенно не жалею, ведь в Казахстане школа тяжелой атлетики значительно сильнее, чем в Азербайджане.





— Поделитесь планами на следующий год. Какие цели ставите перед собой?

— Ни один человек не знает, что его ожидает завтра. Поэтому не хочу загадывать что-то наперед.





— В 2015 году Вы стали чемпионом Мира, в 2016-м — олимпийским чемпионом. Набрали сейчас свою наилучшую форму?

— Да, можно сказать и так. Чувствую себя очень хорошо, возможно, именно сейчас нахожусь на пике спортивной форме.





— Главная вершина в спорте, Олимпиада, Вами уже покорена. Что Вас стимулирует продолжать выходить на помост?

— Мы, спортсмены, всегда хотим побеждать, мы по-хорошему больны тяжелой атлетикой. Могу сказать, что штанга — моя вторая жизнь.





— Задумываетесь ли о следующей Олимпиаде? Рассчитываете на еще одно олимпийское «золото»?

— Как уже говорил, не хочу загадывать. Ин Ша Аллах, буду участвовать. Никогда не смогу сказать перед турниром, что стану чемпионом.





— У Вас есть возможность поздравить казахстанцев с наступающими праздниками. Что можете им пожелать?

— Желаю счастья, здоровья, чтобы у всех людей все было хорошо — не только в 2017-м, но и всегда!