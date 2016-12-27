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Новости за сегодня

Порядок расчетов с вкладчиками «Казинвестбанка» рассказали в КФГД

27 декабря 2016, 16:37

Банк лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.


В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Согласно законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств КФГД.

После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Напомним, в соответствии с постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года.

Приказом Председателя НБРК № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Казинвестбанк». Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

Банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую деятельность. В связи с чем, с даты лишения банка лицензии все операции (в том числе расходные операции) по банковским счетам клиентов должны быть прекращены, за исключением зачисления поступающих в банк денег и иным основаниям, установленным законом.

Напоминаем вкладчикам-физическим лицам: депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), т.е., в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.

Максимальный предел гарантии составляет:

– по депозитам в тенге – до 10 миллионов тенге;

– по депозитам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.

Выплаты осуществляются в пределах суммы основного долга, начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.

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