10 событий года в казахстанском спорте

Прошедший под знаком «огненной обезьяны» год был особенно насыщен на спортивные события. Копилка наград казахстанских атлетов пополнилась новыми медалями, и опустела от старых. Медали, победы, скандалы, интриги, допинг расследования и не только.





Олимпиада









На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро нашу страну представили 105 спортсменов в 25 видах спорта. Сборной Казахстана чьи ряды не пополнили именитые тяжелоатлеты завоевала исторически максимальное число медалей – 17. В активе сборной 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Ниджат Рахимов, Дмитрий Баландин и Данияр Елеусинов поднялись на высшую ступень пьедестала. Елдос Сметов, Василий Левит, Жазира Жаппаркул, Адильбек Ниязымбетов и Гюзель Манюрова завоевали серебряные медали. Отгонцэцэг Галбадрах, Карина Горичева, Фархад Харки, Ольга Рыпакова, Александр Зайчиков, Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова, Иван Дычко и Дарига Шакимова удостоились бронзовых наград. Всего на XXXI летних Олимпийских играх участвовали 105 казахстанцев в 25 видах спорта.





Паралимпиада









С одной золотой и одной серебряной медалью паралимпийская сборная Казахстана заняла 58-е место в общем медальном зачете на прошедших в Рио-де-Жайнеро Играх. Зульфия Габидуллина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. На пути к заветной медали к которой она шла последние 25-лет пловчиха установила новый мировой рекорд. Габидуллина вошла в тройку лучших женщин-спортсменок Паралимпийских игр-2016. Серебряную медаль на Играх завоевала еще одна сильная женщина мать троих дочерей, пауэрлифтер Раушан Койшибаева.





Допинговый скандал и отобранные медали









Допинговый скандал не обошел казахстанских спортсменов и в этом году. Международный олимпийский комитет лишил страну девяти медалей, завоеванных на двух Олимпиадах (2008 и 2012 ). Медалей Игр в Пекине лишились тяжелоатлеты Илья Ильин (золото), Ирина Некрасова (серебро) и Мария Грабовецкая (бронза), борец вольного стиля Таймураз Тигиев (серебро), борец греко-римского стиля Асет Мамбетов (бронза). Золотые медали с лондонских игр будут отобраны у тяжелоатлетов Ильи Ильина, Майи Манезы, Светланы Подобедовой и Зульфии Чиншанло. Допинговый скандал не обошел и спортсменов других стран, так после лишения их медалей и дисквалификации некоторые отечественные атлеты могут подняться в итоговом протоколе на более выгодную позицию. Так, к примеру, серебряный призёра Игр, тяжелоатлетка Алла Важенина может получить «золото» Олимпиады в Пекине. После пересмотренния всех результатов неофициальный общестрановой медальный зачет двух Олимпийских игр претерпит значительные изменения.





Победы и потери в казахстанском мире шахмат









Уходящий год в казахстанских шахматах получился противоречивым. Были победы и поражения, скандалы и интриги. Из положительного можно отметить традиционно успешное выступление казахстанских детей на различных шахматных чемпионатах и победу Динары Садуакасовой на чемпионате мира среди девушек до 20 лет. Но были и разочарования. Например, неудачное выступление женской сборной Казахстана на Всемирной шахматной Олимпиаде в Баку (37-е место). Из-за разногласий с ведущими спортсменками был снят со своей должности главный тренер сборной Казахстана по шахматам Павел Коцур. Еще одно событие со знаком минус - переход под флаг России 12-летней казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Казахстанская федерация шахмат не сумела удержать спортсменку и спокойно отпустила ее представлять другую страну. Уже на первом серьезном турнире Асаубаева выиграла для России чемпионат мира среди девочек до 12 лет.





Грядущая «белая» Универсиада













Подготовка к Всемирной зимней Универсиаде-2017 года вышла на финишную прямую. Совсем скоро тысячи атлетов-студентов разыграют 86 комплектов медалей в 12 видах спорта, свое участие уже официально подтвердили более 50 стран. Для проведения самых крупных в истории Казахстана комплексных соревнований построены современные, многофункциональные сооружения, подготовлены тысячи сотрудников, обучены медицинские работники, правоохранительные органы осуществляющие безопасность и волонтеры. Вовсю проводятся итоговые тестовые соревнования. Успешные выступления казахстанцев по ряду ключевых видов спорта вселяют надежды на высокие достижения в главном старте 2017 года.





Лучшее событие уходящего года в мире любительского бокса









В мае в столице состоялся чемпионат мира по боксу среди женщин, по мнению AIBA эти соревнования стали лучшим событием уходящего года мире любительского бокса. Иностранные эксперты отметили высокий уровень организации. Тогда, как казахстанские спортсменки подтвердили престиж и успешность казахстанской школы бокса на мировой арене. Напомним, женская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общекомандном зачете Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгейбаева выиграли золотые медали, Жайна Шекербекова и Айжан Ходжабекова удостоились бронзовых наград.





Передел футбольной власти













Ерлан Кожагапанов возглавлявший с конца 2014 года главную футбольную федерацию страны после череды скандалов покинул свой пост, его место занял один из лучших игроков в истории казахстанского футбола Сеильда Байшаков. Новый глава ФФК намерен приложить все усилия для всестороннего развития футбола в стране. В планах Сеильды Икрамовича вывести футбол на качественно новый уровень для достижения высоких целей и покорения новых вершин.





Выход ФК «Астана» в Лигу Европы









В этом году ФК «Астана» второй сезон подряд выходит в групповой этап еврокубков, если в прошлом году это была Лига чемпионов, то на этот стала Лига Европы. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда по сумме двух матчей обыграла БАТЭ. «Астана» финишировала в групповом этапе на четвертом месте в группе Е, с пятью очками, победив кипрский АПОЭЛ и сыграв в вничью со швейцарским «Янг Бойз» и греческим «Олимпиакосом». В этом сезоне столичный клуб в третий раз подряд занял первое место в чемпионате Казахстане, а также выиграла национальный Кубок.





Непобедимый Головкин









Чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) провел в 2016 году два победных боя. В апреле казахстанец нокаутировал во втором раунде 25-летнего ранее не знавшего поражения американца Доминика Уэйда. А в сентября GGG взял верх в бою с обладателем титула по версии IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Таким образом, Головкин одержал 36-ю победу в 36 боях, причем 23 последних были одержаны нокаутами. Долгожданный многими фанатами спорта бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса видимо не состоится и в 2017 году. В марте будущего года казахстанский чемпион проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом.





Элитное выступление АФК «Кайрат»













Двукратный победитель Кубка УЕФА футзальный клуб «Кайрат» продолжает радовать своими успехами болельщиков. В начале сезона клуб выиграл Кубок Еременко, затем успешно провел победную серию в Элитном раунде, а недавно завоевал 35-й официальный трофей в своей истории, одержав победу в Кубке страны. В «Финале четырех» соперниками алматинцев станут испанский «Интер», лиссабонский «Спортинг» и действующий обладатель трофея российская «Газпром-Югра». Финальные матчи Кубка УЕФА пройдут 27 и 29 или 28 и 30 апреля на площадке одного из участников.



