Белорусский каскадер повторил знаменитый трюк Ван Дамма

Несколько лет назад Жан-Клод Ван Дамм сел на шпагат между двумя грузовиками Volvo.

Каскадер и постановщик трюков из Белоруссии Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками БелАЗ , передает , передает РИА Новости





Белорус повторил известный трюк голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, который несколько лет назад сел на шпагат между двумя грузовиками Volvo. Блохин исполнил тот же самый трюк с карьерными самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.







