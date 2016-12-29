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Белорусский каскадер повторил знаменитый трюк Ван Дамма

29 декабря 2016, 00:45

Несколько лет назад Жан-Клод Ван Дамм сел на шпагат между двумя грузовиками Volvo.


Каскадер и постановщик трюков из Белоруссии Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками БелАЗ, передает РИА Новости.

Белорус повторил известный трюк голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, который несколько лет назад сел на шпагат между двумя грузовиками Volvo. Блохин исполнил тот же самый трюк с карьерными самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.


Фото: кадр из видео.

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