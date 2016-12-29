Дэниел Джейкобс: Головкин не захочет пропускать от меня, как от Брука

Американский «обычный» чемпион WBA Дэниел Джейкобс (32-1, 29 КО) убеждён, что Геннадий не захочет быть столь же беспечным по ходу их боя, запланированного на 18 марта.

Время от времени лидер среднего веса Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) пренебрегает защитой и, ради психологического подавления противника, а также возможности самому покрепче ударить того, позволяет оппоненту попадать по себе. До сих пор никто из тех, кто добирался ударом до GGG, даже не потряс его, сообщает vringe.com





Американский «обычный» чемпион WBA Дэниел Джейкобс (32-1, 29 КО) убеждён, что Геннадий не захочет быть столь же беспечным по ходу их боя, запланированного на 18 марта.





«Он не позволит мне бить себя (так, как позволял Келлу Бруку). Ни за что», — цитирует Джейкобса BoxingScene.





«Порой разрешаю парням ударить себя в спарринге, но при этом я в курсе, какими будут последствия, так как мы в крупных перчатках и шлемах. Зная, какими будут последствия, если в бою он пропустит от вельтера или парня из первого среднего веса, Головкин позволяет им таки вольности. Он держит их удары, может себе позволить. Но он в курсе, от кого можно пропускать, а кому такой шанс лучше не давать», — продолжил Дэнни.





«Интересно, захочет ли он сделать то же в бою со мной. Если предоставит мне возможность, я вложусь в свой наилучший удар. Впрочем, это бокс, никогда не знаешь, что случится. Так что, возможно, я и сам себе обеспечу такую возможность», — размышляет американец.



