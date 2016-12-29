С 2017 года полицейские не будут пользоваться жезлами

Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов.

В пресс-службе МВД РК сообщили, что с 1 января 2017 года полицейские не будут пользоваться жезлами , передает , передает Zakon.kz





"В рамках модернизации правоохранительных органов министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств", - сообщили в МВД.





Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел.





«Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования», - прокомментировал Директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.



