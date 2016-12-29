На платных столичных парковках не будет брошенных машин

Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун прокомментировал стоимость парковки у железнодорожного вокзала.





«Я думаю, необходимо создать комфорт для всех участников этого процесса, потому что на сегодняшний день, как вы видите, машины стоят сутками, месяцами на этой парковке. Пассажиры, которые непосредственно пытаются уехать не могут припарковаться. Поэтому эти правила будут обязательны для всех» , - сказал Хорошун, отвечая на вопрос: «Не считает ли он стоимость парковку в 200 тенге высокой?».





Ранее аким Астаны Асет Исекешев проинспектировал железнодорожный вокзал города. Градоначальнику доложили о том, что система платной парковки на вокзале будет аналогична системе в аэропорту.





Она будет бесплатна в течение 20 минут, а далее ее стоимость составит 200 тенге в час. Бесплатные места будут предоставляться аккредитованным такси. А тем, кто отказывается работать с автовокзалом «Сапаржай», запретят размещаться на бесплатной парковке.





В основном, это таксисты, работающие по направлениям из Астаны в Павлодар, Караганду и Кокшетау. Им придется платить за парковку наравне со всеми автовладельцами.





Фото: Sputnik Казахстан



