Новый год 2017 — как встречать и что приготовить

Традиционно Новый год является одним из самых долгожданных и любимых праздников, который хочется отпраздновать так, чтобы запомнилось надолго.

Как встречать 2017 год Петуха

Не секрет, что Новый год — один из самых любимых народных праздников. Спросите любого: «Как встречать Новый год?» и вы услышите одинаковый ответ – «Как встретишь, так и проведешь!» Вывод напрашивается сам по себе: праздник должен быть ярким, оригинальным, запоминающимся, а, значит, его нужно планировать заранее. Итак, попробуем разобраться как правильно встретить 2017 год Петуха.





Для этого необходимо включить фантазию, обложиться идеями, задействовать единомышленников. Конечно, можно и самому создать праздник, но, поверьте, — это не очень весело: ничего так не повышает настроение, как совместное творчество. Ожидание и подготовка праздника не менее приятны, нежели сам праздник. И не забываем, что Новый год – это нечто таинственное, загадочное, веселое и неповторимое.





2017 год по китайскому календарю год Петуха

Итак, 2017 – год Красного Петуха. Это – боец, задира, парень серьезный, но справедливый и общительный. Он – настоящий хозяин своей территории, сам обо всем позаботится, весь «двор» чувствует его заботу. Огненный Петух любит порядок и будет защищать все, что ему принадлежит. Он красив, независим, любит все яркое и смелое. Однако символ года терпеть не может замысловатостей и сложностей, поэтому будьте проще, найдите баланс и будете в фаворе у Огненного хозяина.





Те, кто родился под знаком Красного (Огненного) Петуха полны энергии, могут долго работать, не уставая, редко впадают в депрессию. Их запала хватает на всех, поэтому довольно часто они становятся неплохими руководителями. Самая лучшая их черта характера – упорство и сила воли: они никогда не отступают и доводят задуманное до конца. Однако присущая им прямолинейность приносит много хлопот, так как они часто говорят людям в лицо все, что о них думают, а это, как вы понимаете, не всем нравится. Вот и получается, что друзей у Огненных Петухов не так уж и много.





Какие цвета нужно использовать в год Петуха?

Чтобы задобрить Огненного Петуха, нужно подобрать правильные цвета одежды. Самые удачные цвета:

1. красный (любовь, страсть, власть);

2. зеленый (семья, вера, надежда);

3. желтый (здоровье, богатство);

4. черный (карьера, успех);

5. терракотовый или оранжевый (новые знания);

6. белый (изменения в жизни, естественно, к лучшему).





Новогоднее застолье Чтобы не раздражать Красного Петуха, нужно прежде всего исключить из меню блюда из мяса птицы, а также цельных яиц. Чтобы Хозяин не гневался на вас. А вот рыба и морепродукты в любом количестве будут уместны. Порадуйте гостей блюдами из кальмаров и креветок.

Больше фруктов, овощей, как свежих, так и консервированных, зелени. И вам полезно, и Петуху утеха. Из основных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, да к тому же, если возможно, цельным куском, запеченным в фольге или рукаве с ароматными травами.

Сладкий стол может быть традиционным. Одно пожелание: украсьте торт, пирожные, печенье хоть какими-нибудь зернами злаков, например, кунжутом, льном. Как легкие десерты кстати подойдут ягодно-фруктовые муссы или желе. У Огненного Петуха проблемы с алкоголем, так как он натура буйная, задиристая, легко идущая на конфликт, поэтому крепкие напитки отложите в сторону или употребляйте очень умеренно. Постарайтесь не хватить лишку. А поссориться в праздник – это крайне плохая примета. Поэтому встречаем новый 2017 год петуха, мирно улыбаясь, без конфликтов, избегая серьезных острых тем.





Модные образы для встречи Нового года 2017 Известно, что особое внимание Петух придает внешнему виду – следовательно, потребуется заранее тщательно продумать детали своего образа для встречи Нового года. Для этого необходимо подобрать яркий и модный наряд, а также эффектный макияж.





Новый год 2017: как подобрать подходящий наряд Для встречи Нового года в 2017 году потребуется подобрать достаточно экстравагантное и в то же время безупречное сочетание в одежде. Рекомендуется отложить в сторону традиционные, безликие и скучные наряды. Для женщин новогодняя вечеринка выступает в качестве повода надеть роскошное вечернее платье, в том числе с открытой спиной или плечами. На новогоднюю вечеринку можно также надеть эффектную мини-юбку – ее рекомендуется сочетать с блузкой с затейливым узором, либо платье – яркое коктейльное или в ретро-стиле, с необычной отделкой.





Символу года 2017 по нраву придется бохо стиль, совмещающий драматичность и натуральность, многослойность, сочетающий различные фактуры тканей, а также замысловатые принты — например, с мотивами в стиле этно либо поп-арт, графическими, флористическими и футуристическими узорами, эффектом разноцветной мозаики. Чтобы не разгневать хозяина будущего года – Петуха, в наряде не следует допускать намеков на хищников – рекомендуется отложить напоминающие о них аксессуары — например, из кожи рептилий.

К новогоднему наряду рекомендуется выбрать аксессуары с необычным дизайном. Весьма эффектно на празднике будут смотреться дорогие украшения с драгоценными либо полудрагоценными камнями, серебряные либо золотые – Петух их особо приветствует. Можно также дополнить модный образ броской крупной бижутерией, а также жемчужным либо коралловым ожерельем.





Новый год 2017: прическа и макияж Потребуется таким образом подобрать прическу и макияж, чтобы они подчеркивали естественную красоту и изящество – подойдут укладки с локонами, различные виды хвостов и плетения. К актуальным трендам праздничного макияжа 2017 можно отнести графический мейк-ап – без растушевки, с четкими линиями, монохромный либо цветной, а также в стиле гламурный гранж – с бледной кожей и оформленными достаточно ярко глазами и губами.





В буквальном смысле блеснуть на новогодней вечеринке поможет макияж с эффектом «металлик» — мазки металлизированных теней в виде блесток либо пайеток на веках будут смотреться весьма броско и стильно. Стоит учесть, что перед нанесением подобного макияжа требуется предварительно подготовить кожу – выровнять ее тон, а также при необходимости выполнить коррекцию.





Подготовлено по материалам сайтов: 2017god.com и missbagira.ru