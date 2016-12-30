Головкин уступил Ломаченко в рейтинге российского СМИ

Сегодня мы подводим итоги уходящего года в номинации «Лучший боксёр» пишет Championat.com . По итогам многочисленных ринговых схваток, проходивших во всех частях мира, можно выдвинуть немало достойных этого звания мастеров благородного кулачного искусства. Но мы остановили свой выбор на шести кандидатурах: американце Терренсе Кроуфорде, британце Карле Фрэмптоне, украинце Василии Ломаченко, никарагуанце Романе Гонсалесе, казахстанце Геннадии Головкине и филиппинце Мэнни Пакьяо.





«34-летний казахстанский нокаутёр Геннадий Головкин (36-0-0, 33 KO) также провёл в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно — ещё до экватора отведённой регламентом дистанции. Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на профи-ринге американцем Домиником Уэйдом.





А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука — на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьёзно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце», — описало год казахстанца издание.





«Ну а победителем в рассматриваемой номинации, на наш взгляд, является 28-летний украинец Василий Ломаченко (7-1-0, 5 KO), который на протяжении 2016 года одержал две убедительные досрочные победы над соперниками мирового чемпионского уровня. Причём развязка одного из этих поединков вправе претендовать ещё и на звание лучшего нокаута года. Стремительно ворвавшийся в мир профессионального бокса двукратный олимпийский чемпион в июне сумел установить исторический рекорд, оформив мировое чемпионство в двух весовых категориях всего за семь боёв.





Тогда соперником Василия был матёрый пуэрториканский боец Роман „Рокки“ Мартинес. Однако оказать какого-либо внятного сопротивления Ломаченко он оказался не в силах. И закономерным исходом их противостояния стал эффектный нокаут, в который украинский боксёр отправил своего визави в 5-м раунде. Таким образом, к ранее завоёванному мировому титулу WBO в полулёгкой весовой категории Василий присовокупил чемпионский пояс этой же федерации в первом лёгком весе.





А в ноябре состоялся ожидаемый многими специалистами и любителями бокса поединок Ломаченко против дотоле непобеждённого, считающегося грозным нокаутёром ямайца Николаса Уолтерса. Однако упорного противостояния в их бою не вышло. Начальные раунды Василий потратил на разведку, а ближе к экватору схватки начал взвинчивать обороты. И его оппонент „посыпался“ как физически, так и ментально. Пометавшись в 7-м раунде по углам ринга от агрессивных наскоков Ломаченко, после окончания этой трёхминутки Уолтерс отказался от продолжения боя. Таким образом, Василий провёл первую защиту нового титула и утвердил себя в статусе одного из лучших боксёров мира вне зависимости от веса», — пишет championat.com об уровне Ломаченко.



