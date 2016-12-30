Куда денут ненужные жезлы дорожных полицейских
30 декабря 2016, 13:26
Остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов.
Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов на пресс-конференции в СЦК рассказал о том, куда денут ненужные жезлы дорожных полицейских, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщалось ранее, в ведомстве с 2017 года переходят на новый формат работы - в полиции откажутся от использования жезлов при остановке автотранспорта и перейдут к системе автопатрулирования.
По словам Еркина Мусилимова, жезлы будут изъяты у сотрудников полиции и будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел.
"Они будут сданы в тыловой департамент", - уточнил он.
С нового года остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине. В исключительных случаях (ДТП, ЧС, заторовые ситуации) транспортные средства будут останавливаться жестом руки, направленной на транспортное средство, с одновременной подачей свистка.
Фото omega.kz
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