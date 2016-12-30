Остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов.

Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов на пресс-конференции в СЦК рассказал о том, куда денут ненужные жезлы дорожных полицейских , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz









По словам Еркина Мусилимова, жезлы будут изъяты у сотрудников полиции и будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел.





"Они будут сданы в тыловой департамент", - уточнил он.





С нового года остановка транспортных средств будет осуществляться с помощью специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине. В исключительных случаях (ДТП, ЧС, заторовые ситуации) транспортные средства будут останавливаться жестом руки, направленной на транспортное средство, с одновременной подачей свистка.



