Renault-Nissan выпустит плагин-гибриды для Европы

Renault и Nissan делали ставку на «чистые» электромобили, но покупка контрольного пакета акций Mitsubishi Motors открыла альянсу доступ к гибридным технологиям. «Электрокары являются приоритетным направлением, но к этому будущему нужно проложить „мостик“, поэтому сейчас мы готовим гибридное решение для Европы. У Mitsubishi есть Outlander PHEV, и он может стать основой для линейки совместных продуктов следующего поколения», – заявил господин Сиракава. Mitusbishi Outlander сопоставим с Nissan X-Trail, но гибридизации, скорее всего, подвергнется его младший брат Qashqai, поскольку исследования показали, что большинству клиентов «Ниссана» интересны компактные модели на электротяге.





Осенью прошлого года Nissan представил во Франкфурте концептуальный кроссовер Gripz, силовая установка которого сочетает ДВС и электромотор от Leaf. По слухам, он послужит прототипом для следующего поколения Juke. А буквально в прошлом месяце компания показала e-POWER – новую гибридную систему последовательного типа, состоящую из электромотора, маленького бензинового двигателя, генератора и инвертора. Кроме того, Nissan активно работает над собственной технологией топливных ячеек, электромобилем Leaf следующего поколения и спортивным электрокаром BladeGlider. Renault тем временем обновила свои полностью электрические модели Kangoo Z.E. и Zoe и представила футуристичное электрокупе Trezor, которое является предвестником будущих серийных автомобилей.



