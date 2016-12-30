Subaru покажет восемь новинок на выставке в Токио

В числе новинок – два концепта STI Sport, созданных на базе серийных купе BRZ и седана WRX S4.

На автосалоне в Токио, который пройдет с 13 по 15 января, компания Subaru и ее придворный тюнер Subaru Tecnica International (STI) представят новую линейку спортивных моделей. В общей сложности на стенде производителя будет представлено восемь автомобилей.





В числе новинок – два концепта STI Sport, созданных на базе серийных купе BRZ и седана WRX S4. Они получили эксклюзивное оформление внешности и интерьера, а также ряд доработок, повышающих производительность. Универсал Levorg STI Sport и седан Impreza G4 будут показаны с пакетом спортивных аксессуаров STI Performance. Кроме того, Subaru продемонстрирует четыре гоночные машины – BRZ GT300, WRX STI NBR Challenge, раллийный WRX STI и CG Robot Racing.













Кроме того, на выставке Subaru расскажет о своем участии в спортивных мероприятиях 2017 года. На данный момент никакие подробности не раскрываются, производитель опубликовал только пару изображений.



