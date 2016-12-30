Автомобили Volvo научились звонить по «Скайпу»
30 декабря 2016, 17:15
Компания Volvo Cars станет первым глобальным производителем, который интегрирует в мультимедийную систему своих автомобилей Skype.
Компания Volvo Cars станет первым глобальным производителем, который интегрирует в мультимедийную систему своих автомобилей Skype. Программа в версии Skype for Business будет устанавливаться в модели старшей «девяностой» серии – кроссовер XC90, седан S90, универсал V90 и универсал повышенной проходимости V90 Cross Country.
По «Скайпу» водители смогут совершать голосовые звонки через Интернет, в том числе – в формате конференцсвязи. Функционал текстовых сообщений и видеосвязи в автомобильной версии программы не предусмотрен, зато можно записать разговор с собеседниками для последующего прослушивания.
Skype – не единственный продукт Microsoft в машинах Volvo: шведский автопроизводитель также использует персональный ассистент Cortana с функцией распознавания голоса и контекстными подсказками для пользователей.
Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo
Via cartimes
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