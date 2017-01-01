"Мисс Вселенная 2013" показала купальник за миллион долларов

Ну что, кто в таком на пляж?

Венесуэлка Габриэла Ислер представила купальник стоимостью один миллион долларов.

– Честно говоря, я бы не стала в нем плавать, – пошутила красотка.

В купальнике 900 камней – рубинов, изумрудов и бриллиантов. Они покрыты золотым напылением, поэтому, при желании, в нем все-таки можно искупаться.

– На всякий случай предупреждаю – на выходе стоят охранники, украсть купальник у вас не получится.

Особое внимание дизайнеры обратили на камни, расположенные в основании разреза – там болтаются изумруды в 3 карата. Сзади есть аналогичная подвеска, правда, там можно увидеть 1,5-каратные рубины. Цвет камней выбран специально - так, чтобы они вместе складывались в цвета национального флага Италии – родины роскошного купальника. Весит эта ткано-бриллиантовая красота 480 граммов.

– В нем очень удобно, – рассказала журналистам Габриэла, которая пришла на пресс-конференцию в легком халате и моментально скинула его. – Я, конечно, очень счастлива, что мне повезло его носить.



