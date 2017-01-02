Решение Канело отдать пояс WBC Головкину назвали главным разочарованием года

Сайт Boxinghypestore.com, подводя итоги 2016 года, вспомнил об одном из моментов, разочаровавших многих болельщиков и экспертов, передает Sports.kz.

«Самое большое разочарование года: 18 мая «Канело» Альварес освободил титул WBC в среднем весе, что сделало Головкина новым чемпионом в 160 фунтах», — пишет твиттер издания.

8 мая 2016 года мексиканский боксёр Сауль Альварес «Канело» (48-1-1, 34 КО) нокаутировал британца Амира Хана (31-4, 19 КО), после чего прямо с ринга бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину (36-0, 33 КО). Однако уже 19 мая Канело отказался от титула чемпиона мира в среднем версии по версии WBC, который автоматически перешёл Головкину. Комментируя это, Альварес заявил, что его бой с Головкиным всё равно состоится, но его команда не хочет быть ограниченной в сроках переговоров.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь 2017 года — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.