Власти Южной Кореи просят Копенгаген выдать дочь скандального президента

Правительство Республики Корея отказалось от освобождения Чон Ю Ра в обмен на ее добровольный возврат на родину.

Власти Южной Кореи заявили, что направят Дании официальный запрос на экстрадицию Чон Ю Ра - дочери Чхве Сун Силь, главной фигурантки по делу о коррупции в окружении южнокорейского президента Пак Кын Хе, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Агентство приводит заявление аппарата спецпрокурора, занимающегося расследованием коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от исполнения обязанностей президента Пак Кын Хе, в котором говорится, что "Чон Ю Ра заявила о готовности вернуться в Южную Корею в том случае, если по прибытии она будет отпущена на свободу". Однако южнокорейское правительство, как отмечается в заявлении, ответило на данное предложение отказом.

Дочь Чхве Сун Силь - Чон Ю Ра - была задержана датской полицией в воскресенье вечером на основе международного ордера, выданного Интерполом 27 декабря по запросу южнокорейских властей. Двадцатилетняя девушка подозревается в причастности к экономическим преступлениям, предположительно совершенным ее матерью, и должна прибыть на родину для допроса. Чон Ю Ра профессионально занимается конным спортом и в последнее время проживала в Германии.

Согласно ранее распространенному сообщению полицейского управления Северной Ютландии, в Дании она находилась на очередных соревнованиях, однако СМИ Южной Кореи пишут о том, что девушка подалась в бега вскоре после того, как осенью вокруг ее матери и президента республики разразился громкий скандал. В понедельник суд датского Ольборга принял решение оставить Чон Ю Ра под стражей на четыре недели.

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