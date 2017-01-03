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Изменения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 264 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 «Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству»
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В частности, установлено, что минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10-1 к Правилам.
Приложение 10-1 к Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству определено в следующей редакции:
Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства
Таблица 1. Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (далее - СНГ)
Таблица 2. Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств производства стран СНГ
Таблица 3. Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных транспортных средств
Таблица 4. Определение стоимости нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту мототехники
Таблица 5. Класс транспортных средств
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