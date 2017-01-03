В частности, установлено, что минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10-1 к Правилам. Приложение 10-1 к Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству определено в следующей редакции: Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства

Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4, на значение месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленного законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Таблица 1. Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (далее - СНГ) Класс транспортного средства, определяемый в соответствии с таблицей 5 настоящего Приложения Стоимость нормо-часа до 5 лет эксплуатации свыше 5 лет эксплуатации Не гарантийные транспортные средства «А», особо малый (мини) 2.2 МРП 2.0 МРП «В», малый «С», низший средний «D», средний «Е», высший средний (большой) Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг) «М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы) Универсалы повышенной проходимости Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг) 2.4 МРП 2.2 МРП «S», спорт (спорткары, купе, кабриолеты) 2.6 МРП 2.4 МРП «F», представительский Гарантийные транспортные средства (при наличии документа, подтверждающего действие гарантийного обслуживания официального представителя, реализовавшего транспортное средство на территории Республики Казахстан) «А», особо малый (мини) 3.0 МРП «В», малый 4.0 МРП «С», низший средний 4.0 МРП «D», средний 4.0 МРП «Е», высший средний (большой) 5.0 МРП Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг) 5.0 МРП «М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы) 5.0 МРП Универсалы повышенной проходимости 5.0 МРП Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг) 6.0 МРП «S», спорт (спорт кары, купе, кабриолеты) 7.0 МРП «F», представительский 8.5 МРП Таблица 2. Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств производства стран СНГ Транспортные средства, производства стран СНГ Стоимость нормо-часа Все модели легковых автомобилей, не находящиеся на гарантийном обслуживании, со сроком эксплуатации свыше 5 лет 1. 5 МРП Все модели легковых автомобилей, не находящиеся на гарантийном обслуживании, со сроком эксплуатации до 5 лет 2.0 МРП Все модели легковых автомобилей производства стран СНГ, находящихся на гарантийном техническом обслуживании Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 3.0 МРП Таблица 3. Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных транспортных средств Категория транспортного средства по странам-производителям Стоимость нормо-часа Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства стран СНГ 2.5 МРП Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства стран Азии (Китайской Народной Республики, Республики Корея и других стран, за исключением Японии). 2.5 МРП Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства Соединенных штатов Америки, Японии, стран Европейского Союза. 2.5 МРП Все виды транспортных средств, находящихся на гарантийном техническом обслуживании. Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 4.0 МРП Таблица 4. Определение стоимости нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту мототехники Категория транспортных средств по странам-производителям Стоимость нормо-часа Мототехника производства стран СНГ, Китайской Народной Республики 1.5 МРП Мототехника производства, стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Республики Корея 2.0 МРП Все виды мототехники, находящиеся на гарантийном техническом обслуживании Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 3.0 МРП Таблица 5. Класс транспортных средств Класс транспортного средства Габаритные размеры кузова, м длина ширина «А», особо малый (мини) <3.6 <1.6 «В», малый 3.6-3.9 до 1.7 «С», низший средний 3.9-4.4 1.6-1.75 «D», средний 4.4-4.7 1.7-1.8 «Е», высший средний (большой) >4.6 >1.7 Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг) <4.6 1.7-1.8 «М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы) >4.6 >1.7 Универсалы повышенной проходимости >4.6 >1.7 Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг) >4.6 >1.7 «S», спорт (спорткары, купе, кабриолеты) 4.4-4.7 1.7-1.8 «F», представительский >4.6 >1.7