Ташкент украсили 14-метровым снеговиком
На установку снеговика понадобилось три дня.
В столице Узбекистана Ташкенте установили снеговика высотой более 14 метров, пишет UzDaily.uz.
Новогодний подарок городу появился на пересечении улиц Нукусская и Бобур, рядом со зданиями Murad Buildings.
Компания считает, что не стоит расстраиваться из-за отсутствия снега, снеговика оказывается можно слепить и из металла, и он выживет любую погоду.
Murad Buildings отмечает, что идея возникла внезапно, и решением компании на установку снеговика понадобилось три дня.
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