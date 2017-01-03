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Ташкент украсили 14-метровым снеговиком

3 января 2017, 15:40

На установку снеговика понадобилось три дня.


В столице Узбекистана Ташкенте установили снеговика высотой более 14 метров, пишет UzDaily.uz.

Новогодний подарок городу появился на пересечении улиц Нукусская и Бобур, рядом со зданиями Murad Buildings.

Компания считает, что не стоит расстраиваться из-за отсутствия снега, снеговика оказывается можно слепить и из металла, и он выживет любую погоду.

Murad Buildings отмечает, что идея возникла внезапно, и решением компании на установку снеговика понадобилось три дня.



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