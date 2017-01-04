Соперник для Головкина, суд для Поветкина. Что нам готовит 2017-й

Это был скверный год для бокса. Собственно, такое говорят достаточно часто, но с 2016-м был именно тот случай, когда поводов для обоснованного оптимизма не было – совсем. Бокс и бои в целом – это, прежде всего, мифология, но нельзя творить мифы и придумывать истории, если ты не веришь в новое будущее, пишет Бокс и бои в целом – это, прежде всего, мифология, но нельзя творить мифы и придумывать истории, если ты не веришь в новое будущее, пишет sport-express.ru





Будущим в конце 80-х был Майк Тайсон. Столько мифов и легенд, как вокруг него, не придумают еще долго. Превосходство над людьми в целом и над конкретными соперниками в частности…

Середина 90-х прошла под знаком безоговорочной веры в Роя Джонса и немного в Оскара Де Ла Хойю. Вы не понимаете, что значило для боксерской публики поражение Джонса от Тарвера, если не смотрели его бои в 90-е. С поражением Роя всем помогло смириться только ожидание Флойда Мейуэзера и Мэнни Пакиао.





2 мая 2015 года. Лас-Вегас. Флойд МЕЙУЗЕР и Мэнни ПАКИАО. Фото AFP





2015 был годом, когда бокс остановился, замедлился, а затем словно начал уменьшаться и становиться все менее значительным. Это был негативный эффект от боя двух главных звезд бокса, которые разочаровали даже самых своих преданных фанатов. Так состоялась тотальная деформация фанатов боев – тех людей, которые готовы были покупать билеты и платные трансляции. Вместе с тем, что в ММА становилась все более значительной фигура Конора Макгрегора, новой аудитории становилось все труднее объяснить и доказать, что бокс не умер и не закончился. В боксе может быть сколько угодно великих моментов в небольших боях, но на виду только большие сражения, огромные, а здесь были сплошные разочарования.





О 2016-м запомнят, скорее всего, следующее:

1. Как Тайсон Фьюри пытался выйти на ринг дважды или трижды, но раз за разом выбирал кокаин.

2. Как Поветкин дважды провалил допинг-тесты и дважды не смог провести чемпионские бои – сначала с Уайлдером, затем со Стиверном.

3. Как Сергей Ковалев дрался с Андре Уордом, и про бой, в сущности, нечего рассказать, кроме того, что Ковалев отправил соперника на пол, а Уорд выиграл.

Кроме того, все дружно бегали от Головкина, и лучший средневес мира вынужден был ехать в Лондон, чтобы избить там полусредневеса Келла Брука, Пакиао дважды выходил на ринг, успев в промежутке между ними уйти из бокса и вернуться, и от безысходности все обсуждали гипотетический и не очень реальный бой Мейуэзера с Макгрегором.

Это все не та история, которую с увлечением готовы будут выслушать когда-нибудь потом ваши дети и внуки. Уж лучше им рассказать легенду про "Всадника без головы".





10 сентября 2016 года. Лондон. Геннадий ГОЛОВКИН и Келл БРУК. Фото REUTERS





ХОРОШИЕ НОВОСТИ





В WBA пообещали устранить проблемы с множественностью титулов в разных весовых категориях. Как, например, в среднем весе есть Суперчемпион Головкин, регулярный чемпион Дэниэл Джейкобс и пару недель назад откуда-то появился временный чемпион Хассан Н'Дам Н'Жикам. Головкин с Джейкобсом договаривались почти год – бой состоится 18 марта, и примерно в это время Саул Альварес должен решить, драться ему с Чавесом-младшим или чемпионом WBO цыганом Билли Джо Сандерсом. Промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя обещает теперь, что его подопечный переходит окончательно в средний вес и бой с Головкиным теперь-то уж точно состоится, но переговоры с GGG никто, между тем, не ведет. Скоро выяснится, что самые храбрые люди – это легковесы и ребята еще поменьше, и соперников Головкину будут отныне искать именно там.

Другое обещание WBA касается антидопинговой политики и оглядки на "успешный опыт" WBC и их программы "чистый бокс", совместно с VADA. Если два отмененных боя считать успехом… На месте WBA я бы слепо опыт конкурирующей фирмы не перенимал.





Дэниэл ДЖЕЙКОБС. Фото REUTERS





ПЛОХИЕ НОВОСТИ





Поветкин и Рябинский будут судиться. Сначала с командой Уайлдера, затем, возможно, с Доном Кингом, VADA, Маурисио Сулейманом или еще с кем-то. Где тут можно найти время и ресурсы, чтобы проводить реальные бои – неясно.

Уайлдер тоже не проводит бои. Да, он возвращается после травмы руки, но воспринимать слишком уж серьезно его бой с Анджеем Вавжиком – решительно невозможно.

Нам бы, конечно, хотелось найти в супертяжелом дивизионе какую-то молодую звезду и восхищаться его боями, но вместо этого мы, ухмыляясь, будем смотреть, справится ли Энтони Джошуа с 40-летним Владимиром Кличко. Весь ужас ситуации в том, что это реальный конкурентный бой с равными шансами, но веселья в этом нет ни грамма. За весельем – к Тайсону Фьюри, которому следует сначала заняться психикой, затем физической формой, а там уже и организацией боев.





Энтони ДЖОШУА и Владимир КЛИЧКО. Фото REUTERS





ЗЛЫЕ НОВОСТИ





Кит Турман и Дэнни Гарсия встретятся 4 марта и, пожалуй, не лишним будет сказать, что боя заждались, и последний год в него уже мало кто верил. Примерно такая же судьба будет ждать возможный бой Теренса Кроуфорда с Мэнни Пакиао или Рикки Бернсом. Когда Кроуфорд будет участвовать в тех боях, что действительно интересуют публику, интересоваться его карьерой будут только самые близкие родственники и ветер, шумящий в вершинах деревьев.

Наверное, даже больше людей продолжат ждать боев Роя Джонса, которому уже скоро 48 лет, и 17 февраля он встретится с кулачным бойцом Бобби Ганном. Если Рой хотел удивить публику, ему следовало бы провести этот бой с Ганном без перчаток, в подвале или на закрытой парковке. Поражение будет очень болезненным, победа мало что ему даст, но, наверное, Рой все еще не готов успокоиться и завершить свой путь в боксе.

Василий Ломаченко пока без соперника, переговоры о реванше с Орландо Салидо пока ни к чему не привели. Авансов чемпиону в первом легком весе выдано было очень много, и он все или почти все оправдывает – но в любой момент может появиться еще один такой же грязный и упертый Салидо, который плевать хотел на любительские заслуги, репутацию и удары Ломы, которые быстрые, неприятные, но не убийственные. Или будет как с Трояновским, чемпионское правление которого закончил за минуту Джулиус Индонго. Теперь претендент на титул Индонго – Сергей Липинец, а сам Индонго посматривает в сторону Рикки Бернса в надежде продать пояс подороже.





Рой ДЖОНС. Фото AFP





МНОГООБЕЩАЮЩИЕ





Две наиболее интересных весовых категории сейчас – полутяжелый и первый тяжелый вес. В первом тяжелом весе все запуталось в тот момент, когда Денис Лебедев проиграл Мурату Гассиеву, отдал ему пояс IBF, но по каким-то причинам за ним сохранили титул WBA. Что будут делать Гассиев, Лебедев или новый чемпион WBO Александр Усик – совсем неясно. Зато Тони Белью, похоже, отправляется драться с Дэвидом Хэйем в супертяжелый вес, будет с высокой вероятностью нокаутирован, а когда вернется, обнаружит внушительную команду претендентов, с Майрисом Бриедисом во главе, а там и до следующего нокаута недалеко.

В полутяжелом весе Андре Уорд не проведет скорый реванш с Ковалевым, поскольку за него нет желающих заплатить, Адонис Стивенсон не будет торопиться с боями против Уорда и Ковалева, но есть такие серьезные раздражители как Артур Бетербиев и Джо Смит, отправивший красивым полетом в отставку Бернарда Хопкинса, и они определенно будут драться чаще. Ковалев без титула, к которому нужно каждый раз придумывать претендента, фигура гораздо более интересная, потому что не обременена лишними обязательствами и может вполне себе повоевать просто ради удовольствия, своего и зрителей. Конечно, кто-то захочет от Ковалева убежать, но с одной стороны убегающего может ждать Джо Смит или Салливан Баррера, а с другой – Бетербиев, и тем, кто напорется на него я, честно говоря, не завидую.





Сергей КОВАЛЕВ и Андре УОРД. Фото REUTERS





ЕЩЕ ОДИН ГОД





Но больших боев – пока не будет, нечего и надеяться. Стоит потерпеть еще год. Индустрия еще не оправилась от удара, которым стал бой Мейуэзер – Пакьяо. Промоутеры еще не перестали надеяться на то, что звезды вроде Пакиао способны сами по себе продавать PPV по 500 тысяч без особых проблем. Бои самого Пакьяо, может, и не были коммерческим провалом, а вот Ковалев – Уорд – стал. Вывод сейчас может быть только один – в боксе нет или почти нет звезд, которые были бы узнаваемы и популярны настолько, чтобы продавать платные трансляции в прежних количествах. Фанаты бокса изменили свою модель потребления телевизионного контента, и сейчас самое время и промоутерам перестроиться и выбрать новую модель развития. Поиск продолжается. Всадник без головы все ищет свою голову.