15 заморских деликатесов, при виде которых у вас пропадёт аппетит

Во Вьетнаме производят вина из змей и скорпионов, а в Камбодже на любом рынке можно купить жареных пауков-птицеедов.

Зачастую экзотические блюда местной кухни могут оставить более яркие впечатления от поездки в ту или иную страну, чем все её туристические достопримечательности вместе взятые. Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу подборку фотографий , передает , передает ФотоТелеграф









Балют – вареное утиное яйцо с уже развившимся эмбрионом внутри. Этот деликатес можно попробовать в странах Юго-Восточной Азии.









Во Вьетнаме производят вина из змей и скорпионов, которые применяются в народной медицине и считаются сильным афродизиаком.









Шиокара – японское блюдо из морепродуктов, приготовленных в соусе из их собственных ферментированных внутренностей.









Столетнее яйцо – популярная в Китае закуска, которая представляет собой яйцо, несколько недель или месяцев выдержанное в смеси глины, пепла и соли.









Жареная морская свинка – популярное блюдо в некоторых регионах Южной Америки, в том числе в Перу.









Жареных пауков-птицеедов можно купить на любом рынке в Камбодже.









Кровяное тофу – популярный в Китае деликатес, который готовят из свиной крови.









Икра морских ежей употребляется в пищу в сыром виде. Наибольшей популярностью этот деликатес пользуется в Японии, а также используется в приготовлении сашими и суши за её пределами. Килограмм икры морского ежа стоит около 450 долларов США.









Смалахове – тушеная баранья голова, популярное рождественское кушанье в Норвегии. Чаще всего это блюдо подают с картофелем.









Сэндвичи с говяжьим мозгом популярны в южных штатах США, особенно в Миссури.









Касу марцу – итальянский сыр, в котором содержатся живые личинки сырной мухи.









Суп из птичьих гнёзд – деликатес, который можно попробовать в странах Юго-Восточной Азии. Растворённые в воде съедобные птичьи гнёзда имеют сладковатый привкус.









Пузырчатая головня кукурузы – традиционный ингредиент многих блюд мексиканской кухни.









Приготовленные на пару или варенные куколки тутового шелкопряда – популярная уличная еда в Южной Корее.









Хаукарль – исландское национальное блюдо, представляющее собой мясо акулы, которое вялится на свежем воздухе.