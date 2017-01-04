15 заморских деликатесов, при виде которых у вас пропадёт аппетит
4 января 2017, 12:30
Во Вьетнаме производят вина из змей и скорпионов, а в Камбодже на любом рынке можно купить жареных пауков-птицеедов.
Зачастую экзотические блюда местной кухни могут оставить более яркие впечатления от поездки в ту или иную страну, чем все её туристические достопримечательности вместе взятые. Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу подборку фотографий, передает ФотоТелеграф.
Балют – вареное утиное яйцо с уже развившимся эмбрионом внутри. Этот деликатес можно попробовать в странах Юго-Восточной Азии.
Во Вьетнаме производят вина из змей и скорпионов, которые применяются в народной медицине и считаются сильным афродизиаком.
Шиокара – японское блюдо из морепродуктов, приготовленных в соусе из их собственных ферментированных внутренностей.
Столетнее яйцо – популярная в Китае закуска, которая представляет собой яйцо, несколько недель или месяцев выдержанное в смеси глины, пепла и соли.
Жареная морская свинка – популярное блюдо в некоторых регионах Южной Америки, в том числе в Перу.
Жареных пауков-птицеедов можно купить на любом рынке в Камбодже.
Кровяное тофу – популярный в Китае деликатес, который готовят из свиной крови.
Икра морских ежей употребляется в пищу в сыром виде. Наибольшей популярностью этот деликатес пользуется в Японии, а также используется в приготовлении сашими и суши за её пределами. Килограмм икры морского ежа стоит около 450 долларов США.
Смалахове – тушеная баранья голова, популярное рождественское кушанье в Норвегии. Чаще всего это блюдо подают с картофелем.
Сэндвичи с говяжьим мозгом популярны в южных штатах США, особенно в Миссури.
Касу марцу – итальянский сыр, в котором содержатся живые личинки сырной мухи.
Суп из птичьих гнёзд – деликатес, который можно попробовать в странах Юго-Восточной Азии. Растворённые в воде съедобные птичьи гнёзда имеют сладковатый привкус.
Пузырчатая головня кукурузы – традиционный ингредиент многих блюд мексиканской кухни.
Приготовленные на пару или варенные куколки тутового шелкопряда – популярная уличная еда в Южной Корее.
Хаукарль – исландское национальное блюдо, представляющее собой мясо акулы, которое вялится на свежем воздухе.
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