В каких случаях пешие полицейские могут останавливать авто

Официальный представитель административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина рассказала в каких случаях пешие полицейские могут останавливать транспортное средство движением руки , передает , передает МИА Казинформ





По ее словам, в некоторых случаях сотрудники дорожной полиции могут останавливать автомобили. К примеру: в случаях оперативно-розыскных мероприятий, если автомобиль находится в розыске, на постах рубеж, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.





Как отметила Ирина Лукьянина, последние нововведения по внедрению автопатрулирования на дорогах страны многие казахстанцы неправильно поняли, считая, что теперь пешие дорожные полицейские не могут останавливать транспортное средство.





"Сейчас у нас каждая патрульная машина оборудована видеорегистраторами. У большинства сотрудников, в этом году мы еще докупаем, имеются видеожетоны. То есть, если будет спорная ситуация, если водитель действительно напишет жалобу, мы всегда сможем поднять эти видеозаписи и посмотреть, правомерна ли была эта остановка. Самая главная цель нововведений - это внедрение автопатрулирования, чтобы было меньше контактов с патрулями", - говорит она.





В правилах дорожного движения четко написано, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе документы и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел передавать им для проверки. Таким образом, если тебя останавливает сотрудник полиции, ты должен остановиться, а потом уже уточнять, если ты считаешь, что это не правомерная остановка - действовать правовыми методами.





"То есть, на видео записывается номер патрульной машины, значки и так далее. Сейчас у нас есть и страница в Фейсбуке, если это все заснято, можно оперативно сразу через социальные сети нам отправить, мы разберемся и накажем сотрудников, если они действовали неправомерно", - отметила Ирина Лукьянина.





Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане будет запрещено останавливать транспортное средство пешему патрулю дорожной полиции.





"Мы переходим на автопатрулирование. В данном случае пешим патрулям исключается остановка транспортного средства", - заявил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов на пресс-конференции в СЦК. Он также добавил, что ручное регулирование движения будет применяться крайне редко.





"В исключительных случаях, когда возникают заторы, еще какие-то дорожно-транспортные происшествия, например, перегородил дорогу - прибывает патрульная автомашина, включает световые сигналы, и сотрудник дополнительно к этому регулирует движение - поднимает руку, также как жезлом, показывает направление движения и дополнительно свистком сопровождает", - добавил Еркин Мусилимов.





Согласно нововведениям, с 1 января 2017 года полицейские не пользуются привычными жезлами.





"В рамках модернизации правоохранительных органов Министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования", - сообщили в МВД РК.



