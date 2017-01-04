Бывший чемпион мира по боксу Лопес отстранен на полгода за драку с тренером соперника
4 января 2017, 15:11
29 октября Хуан Мануэль Лопес подрался с тренером Альберто Риверой после победы нокаутом над его подопечным Вильфредо Васкесом
Боксерская комиссия Пуэрто-Рико приняла решение дисквалифицировать бывшего чемпиона мира Хуана Мануэля Лопеса на шесть месяцев за драку с тренером Альбертом Риверой после боя с Вильфредо Васкесом- младшим. Об этом сообщает портал Boxingscene.
29 октября 2016 года пуэрториканский боксер Лопес, выступающий во второй легчайшей весовой категории, победил соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. Он начал праздновать победу, но в это время на ринг выбежал тренер Васкеса Ривера, и между ними завязалась драка.
После инцидента боксерская комиссия Пуэрто-Рико временно отстранила обоих участников драки, также наложив штраф в размере $1000 и $500 на Лопеса и Риверу соответственно.
В 2012 году Лопес уже получал годичную дисквалификацию за оскорбление рефери после боя. Он также являлся чемпионом мира во второй средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации.
Пользователь Thaboxingvoice опубликовал видео нокаута Лопеса и инцидента с дракой.
Фото © AP Photo/Chris Carlson
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