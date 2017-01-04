Бывший чемпион мира по боксу Лопес отстранен на полгода за драку с тренером соперника

29 октября Хуан Мануэль Лопес подрался с тренером Альберто Риверой после победы нокаутом над его подопечным Вильфредо Васкесом

Боксерская комиссия Пуэрто-Рико приняла решение дисквалифицировать бывшего чемпиона мира Хуана Мануэля Лопеса на шесть месяцев за драку с тренером Альбертом Риверой после боя с Вильфредо Васкесом- младшим. Об этом сообщает портал Boxingscene.





29 октября 2016 года пуэрториканский боксер Лопес, выступающий во второй легчайшей весовой категории, победил соотечественника Васкеса нокаутом в 11-м раунде. Он начал праздновать победу, но в это время на ринг выбежал тренер Васкеса Ривера, и между ними завязалась драка.



